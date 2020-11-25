Зеленський просить Венеціанську комісію оцінити антикорупційне законодавство після рішення КСУ

Президент Володимир Зеленський звернувся до Венеціанської комісії з проханням здійснити оцінку ситуації, викликаної рішенням КСУ від 27 жовтня, та надати висновок щодо стану антикорупційного законодавства з урахуванням цього рішення.

Як передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу Президента, відповідного листа глава держави направив голові Венеціанської комісії Джанні Букіккіо.

Як поінформували в ОП, у листі Президент зазначив, що останні рішення КСУ стосовно базового для антикорупційної інфраструктури України законодавства призвели до серйозної конституційної кризи, і запевнив, що українська влада рішуче налаштована на її розв’язання та відновлення законодавчих механізмів запобігання та боротьби з корупцією.

У цьому контексті Зеленський, зокрема, звернувся до Венеціанської комісії з проханням надати висновок щодо ухвалення рішення суддями Конституційного Суду України за наявності можливого конфлікту інтересів, щодо додержання КСУ процедури розгляду справи та ухвалення рішення, зокрема стосовно його обґрунтованості та дотримання меж конституційного подання.

"Президент закликає надати висновок за процедурою прискореного розгляду, зважаючи на нагальну необхідність пошуку збалансованого рішення задля виходу з конституційної кризи", - зазначили в ОП.

Глава держави також подякував Джанні Букіккіо за незмінну багаторічну підтримку України на шляху впровадження структурних реформ та приведення українського законодавства у відповідність до європейських стандартів і висловив високу оцінку експертної допомоги Венеціанської комісії.

Як повідомляв Укрінформ, 27 жовтня 2020 року Конституційний Суд України визнав неконстуційними положення законодавства, згідно з якими осіб, які вказали недостовірні відомості в деклараціях, можна було притягнути до відповідальності.

Усі справи щодо недостовірного декларування, у яких суди ще не ухвалили вердикт на момент рішення КСУ, будуть закриті.