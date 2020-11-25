Через рішення КСУ про е-декларації уже закрили справ на 30 мільйонів

Кримінальні провадження за матеріалами НАЗК щодо недостовірного декларування на понад 30 млн грн закрито правоохоронними органами внаслідок рішення Конституційного Суду України від 27 жовтня 2020 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці НАЗК у Фейсбук.

«Правоохоронні органи закрили кримінальні провадження щодо декларування недостовірної інформації на загальну суму понад 30 млн грн на підставі рішення Конституційного Суду України № 13-р/2020. Ці провадження були зареєстровані за матеріалами, які Національне агентство з питань запобігання корупції направило до правоохоронних органів у 2020 році після встановлення ознак недостовірного декларування (ст. 366-1 Кримінального кодексу України) за результатами повної перевірки декларацій», - йдеться в повідомленні.

Зокрема, НАЗК закрило провадження щодо депутата Київської обласної ради Михайла Сіренка (не задекларував майно на суму 15,9 млн грн); заступника генерального директора держпідприємства «Укрінмаш» Юрія Шрамка (виявлено недостовірні відомості на суму 7,5 млн грн); ексзаступника міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Сергія Ніколайчука (не зазначив свої доходи та видатки на загальну суму 4,1 млн грн); першого заступника голови Херсонської обласної ради Василя Зеленчука (не задекларував майно на суму 711,5 тис. грн); народного депутата України VIII скликання Вадима Нестеренка (не задекларував корпоративні права на 769,8 тис. грн).

Крім того, Державне бюро розслідувань закрило кримінальне провадження щодо колишнього прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 Анни Кузьменко (сума недостовірних відомостей – 1,1 млн грн). Головне управління Національної поліції у Волинській області не змогло розпочати провадження щодо депутата Волинської обласної ради Сергія Леонтьєва, який не задекларував активи та видаток сумарно на 1,2 млн грн.

«Правоохоронні органи закрили ці провадження, оскільки рішенням КСУ статтю 366-1 КК України визнано неконституційною. Всього з травня 2020 року НАЗК встановило недостовірне декларування за ст. 366-1 КК в 97 деклараціях. Матеріали були направлені до правоохоронних органів. Через рішення КСУ притягнути до відповідальності осіб, які вказали недостовірні відомості в деклараціях, наразі неможливо», - зазначили в Нацагентстві.

Як повідомляв Укрінформ, 27 жовтня 2020 року Конституційний Суд України визнав неконстуційними положення законодавства, згідно з якими осіб, які вказали недостовірні відомості в деклараціях, можна було притягнути до відповідальності.

Усі справи, у яких суди ще не ухвалили вердикт на момент рішення КСУ, будуть закриті.