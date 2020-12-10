Комітет ВР рекомендує ухвалити закони про НАЗК та складання протоколу на суддів

Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики рекомендував парламенту ухвалити ухвалити законопроєкти про відновлення повноважень НАЗК та особливостей складання протоколу щодо суддів.

Як передає кореспондент Укрінформу, відповідні рішення підтримали більшість членів комітету під час сьогоднішнього засідання.

Так, члени комітету підтримали рішення рекомендувати Верховній Раді ухвалити обидва законопроєкти за основу і в цілому.

Законопроєктом №4470 "Про внесення змін до Закону України "Про запобігання корупції" пропонується відновити повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції шляхом наділення його необхідними повноваженнями та правами з метою їх реалізації. Зокрема, визначити порядок реагування НАЗК на виявлення порушень закону, ознак корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень.

Так, проєкт передбачає відкритий цілодобовий доступ до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування; запровадження правового регулювання особливостей врегулювання конфлікту інтересів у діяльності окремих категорій осіб, порядку здійснення контролю та повної перевірки декларацій, моніторингу способу життя суб’єктів декларування; порядку здійснення деяких додаткових заходів фінансового контролю; забезпечує правове регулювання щодо відповідальності за корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення.

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Водночас, проєкт встановлює деякі особливості реагування у разі вчинення суддями або суддями Конституційного суду корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень. Також, законопроєкт пропонує встановлення особливостей проведення повних перевірок декларацій та моніторингу способу життя стосовно суддів, суддів Конституційного суду.

Зокрема, НАЗК буде позбавлене права вносити припис керівникам відповідних органів, у разі виявлення порушення вимог щодо етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності суддів, суддів Конституційного Суду. Про виявлення таких порушень Національне агентство має інформувати відповідно Вищу раду правосуддя або КСУ. Вища рада правосуддя, Конституційний Суд відповідно до наданих законом повноважень будуть вирішувати питання про притягнення судді, судді КСУ до дисциплінарної відповідальності у встановленому законом порядку.

Також припис Національного агентства не вноситься з питань, які безпосередньо стосуються здійснення суддею правосуддя, а також здійснення суддею Конституційного суду конституційного провадження.

У разі виявлення ознак адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, вчиненого суддею, суддею Конституційного суду, протокол про таке правопорушення складає голова НАЗК або його заступник та направляє його до суду у визначеному законом порядку, а також інформує про це відповідно Вищу раду правосуддя або голову Конституційного Суду.

У разі виявлення ознак іншого корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, вчиненого суддею, суддею Конституційного Суду, обґрунтований висновок затверджує голова Національного агентства або його заступник та надсилає його іншим спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції, а також інформує про факт затвердження такого висновку відповідно Вищу раду правосуддя або голову Конституційного Суду.

Законопроєкт №4471 "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення особливостей складення протоколу про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 172-4-172-9 та 188-46, 212-15 стосовно судді, судді Конституційного Суду України" встановлює додаткові особливості здійснення повноважень НАЗК стосовно суддів, суддів Конституційного Суду, які спрямовані на забезпечення дотримання гарантій незалежності вказаних осіб під час адміністративного провадження.

Згідно з проєктом, передбачається, що НАЗК має повідомляти про складення протоколу про адміністративне правопорушення щодо судді, судді Конституційного Суду відповідно Вищу раду правосуддя або Голову Конституційного Суду.

Суддя, суддя Конституційного Суду має право протягом семи робочих днів з дати отримання протоколу повернути примірник протоколу про адміністративне правопорушення та надати пояснення щодо обставин, що можуть свідчити про вчинення адміністративного правопорушення уповноваженій особі НАЗК особисто або у присутності відповідно інспектора Вищої ради правосуддя або Голови Конституційного Суду чи його заступника.

Протокол про таке адміністративне правопорушення разом з іншими матеріалами надсилається до місцевого загального суду за місцем вчинення такого правопорушення. У разі неотримання упродовж 15 робочих днів з дати надіслання примірника протоколу від судді, судді Конституційного Суду, до суду надсилається третій примірник із зазначенням про відмову судді, судді КС від підписання протоколу та надання пояснень, зауважень щодо його змісту.

Як повідомляв Укрінформ, 27 жовтня Конституційний Суд визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає покарання за недостовірне декларування. Зокрема, КС визнав неконституційними повноваження НАЗК з перевірки декларацій чиновників, моніторингу способу життя суб'єктів декларування, встановлення своєчасності подання декларацій, положення про відкритий доступ до декларацій в Єдиному державному реєстрі.