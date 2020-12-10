Через рішення КСУ суди припинили розгляд близько 1200 справ — НАЗК

Через рішення Конституційного Суду від 27 жовтня 2020 року, суди припинили розгляд близько 1200 справ і можуть переглянути уже винесені вироки у 200 справах, на сотні мільйонів гривень.

Про це заявив голова НАЗК Олександр Новіков в інтерв'ю 24 Каналу, передає Укрінформ.

«Всього 4700 справ було зареєстровано правоохоронцями й це не тільки Антикорупційне бюро, це в першу чергу Національна поліція. Понад 1200 справ пішло до суду. 200 вироків. Ці вироки можуть бути переглянуті, якщо особи звернуться до суду й можуть бути закриті. Це дійсно сотні мільйонів гривень», — зазначив Голова НАЗК.

За словами Новікова, переглянуті вироки вже ніколи не зможуть бути винесені знову, а їхні фігуранти залишаться повністю звільненими від відповідальності.

Він також відзначив, що зараз важливо, аби Верховна Рада якнайшвидше ухвалила Антикорупційну стратегію на 2020–2024 роки в другому читанні. Це допоможе створити додаткові механізми спільної роботи всіх органів влади проти корупції.

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«Є Антикорупційна стратегія — проєкт (закону - ред.), який пройшов перше читання в парламенті. До другого читання він зараз готується, і там є конкретні механізми — чого не вистачає щоби НАЗК, НАБУ, САП або будь-який інший орган у державі ефективно працював, щоби кожен орган був антикорупційним», — додав Новіков.

Як повідомляв Укрінформ, Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) у співпраці з USAID/UKaid «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS» розпочинає модернізацію Реєстру корупціонерів.