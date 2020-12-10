НАЗК у співпраці з USAID розпочинає модернізацію Реєстру корупціонерів
Про це повідомляється на сторінці НАЗК у Фейсбук, передає Укрінформ.
Оновлення реєстру передбачає автоматичну взаємодію із системою закупівель Prozorro що спростить механізм отримання довідок учасниками закупівель.
Також буде реалізовано автоматичну взаємодію з data.gov.ua, що дасть змогу користувачам отримувати актуальну інформацію у зручному форматі.
Крім того, планується створити публічний АРІ для використання реєстру в ІТ-продуктах; реалізувати механізм перевірки паперових довідок та витягів з реєстру; розробити публічний аналітичний модуль для користувачів реєстру.
"Таке оновлення зробить реєстр корисним, інформативним та простим", - пояснили у НАЗК.
Загальною метою проєкту USAID/UK aid “Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах” є фінансова підтримка громадян України та українського уряду у боротьбі з корупцією у ключових послугах та службах державного управління, а також утворення довіри українців до уряду на основі продемонстрованих прозорості, підзвітності та покращеної якості послуг.
data.gov.ua - це Єдиний державний вебпортал відкритих даних, створений на вимогу закону «Про доступ до публічної інформації».
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