НАЗК співпрацюватиме з lifecell у сфері боротьби з корупцією

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) та мобільний оператор lifecell оголосили перший в Україні проєкт державно-приватного партнерства у сфері боротьби з корупцією, у рамках якого викривачі корупції зможуть отримати винагороду до 1 млн грн.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це йшлося під час спільного брифінгу голови НАЗК Олександра Новікова та керівника юридичного департаменту компанії lifecell Андрія Осипова з нагоди підписання Меморандуму про початок проєкту "Телеком проти корупції".

За словами голови НАЗК, телекомунікаційна галузь є однією з найбільш корумпованих в світі. Лише за останні роки викривачам корупції в даній сфері було надано понад 2 млрд дол. винагороди.

"Найчастіше такі ситуації виникали при контакті телекомунікаційних компаній з державними органами. Ми вдячні компанії lifecell за їх згоду приєднатися до ініціативи розбудови культури викриття корупції в Україні", - сказав Новіков.

За словами голови НАЗК, в рамках спільного проєкту, lifecell виступило з ініціативою виплачувати винагороду викривачам корупції в сумі 10% від виявленого корупційного діяння.

"В Україні з минулого року запроваджено виплату винагород викривачам корупції. Але такі винагороди виплачуються лише в разі, якщо йдеться про злочин на понад 10 млн грн. Компанія lifecell готова виплачувати винагороду викривачів корупції в Україні і в інших випадках, якщо це злочин буде доведено і підтверджено судовим рішенням. Винагорода виплачуватиметься в розмірі 10% від суми злочину ", - сказав Новіков.

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Зі свого боку, керівник юридичного департаменту lifecell Андрій Осипов зазначив, що цей приклад державно-приватного партнерства може бути успішним прецедентом співпраці держави з бізнесом, для того, щоб спільно подолати корупцію і мінімізувати її вплив на галузь.

"Основне завдання проєкту "Телеком без корупції "полягає в тому, щоб підвищити інформованість громадян про те, як працює інститут викривачів корупції. Зі свого боку, оператор lifecell взяв на себе додаткові зобов'язання виплачувати грошову винагороду особам, які сприятимуть викриттю корупційних злочинів і шахрайських схем на телеком-ринку ", - сказав Осипов.

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За словами представника lifecell, викривачі корупції в даному проєкті можуть розраховувати на виплати винагороди від мобільного оператора в розмірі до 1 млн грн.

Фото: НАЗК