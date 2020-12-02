За 10 місяців НАЗК виявило незадекларованого майна майже на 500 мільйонів

Національне агентство з питань запобігання корупції назвало ТОП-10 своїх досягнень у контексті очікуваного розгляду Верховною Радою законопроєкту про відновлення кримінальної відповідальності за умисне декларування недостовірної інформації.

Як передає Укрінформ, відповідну інфографіку НАЗК опублікувало на своїй сторінці у Фейсбуці.

"Аби знову нагадати, чому важливе відновлення повноважень НАЗК, та показати, який внесок для запобігання та протидії корупції здійснив кожен наш працівник та працівниця – ділимося результатами роботи Агентства", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, ці результати охоплюють період з 15 січня по 27 жовтня 2020 року, оскільки у січні розпочалося повне перезавантаження роботи НАЗК.

"Саме результати роботи нової команди стали причиною жовтневого рішення КСУ (про неконституційність положень щодо кримінальної відповідальності про брехню в деклараціях - ред.)", - пояснили в НАЗК.

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Так, менш ніж за 10 місяців поточного року НАЗК виявило незадекларованого майна на 497 млн грн.

З початку року НАЗК було складено 626 протоколів щодо виявлених порушень.

На майже 900 млн грн було передано правоохоронцям матеріалів про незадекларовану інформацію, яку приховала колишня команда НАЗК.

Також НАЗК нагадало про важливий стратегічний крок на шляху боротьби з корупцією - підготовку Антикорупційної стратегії на 2020-2024 роки, завдяки якій держава зможе економити до 200 млрд грн щорічно.

За даними НАЗК, з початку року, усього лише за 3 місяці, було створено і запущено у тестовому режимі реєстр POLITDATA (портал, на якому містяться фінансові дані політичних партій, що функціонують в Україні, - ред.).

За вказаний період було вперше забезпечено публічний доступ до декларацій високопосадовців Служби безпеки України.

З 17 червня при НАЗК працює нова Громадська рада, яка була сформована через відкрите онлайн-голосування.

Вперше було внесено приписи про усунення трудових прав викривачів.

У липні 2020 року було розпочато моніторинг способу життя посадовців.

Крім того, було опрацьовано понад 8,4 тис. запитів щодо спецперевірок.

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"Цього місяця серед пріоритетів Верховної Ради України – відновлення кримінальної відповідальності за умисне декларування недостовірної інформації та повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК). Ці заходи мають стати першими кроками на шляху до вирішення конституційної кризи, яка виникла внаслідок Рішення Конституційного Суду України № 13-р/2020", - наголосили у цьому контексті в НАЗК.

Як повідомлялося, 27 жовтня Конституційний Суд визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає покарання за недостовірне декларування. Зокрема, ця стаття встановлює відповідальність у вигляді штрафу чи позбавлення волі за подання суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Глава держави 30 жовтня вніс до Верховної Ради законопроєкт «Про відновлення довіри до конституційного судочинства», яким пропонується визнати, що рішення Конституційного суду від 27 жовтня 2020 року є "нікчемним" (таким, що не створює правових наслідків) як таке, що прийняте суддями КСУ в умовах реального конфлікту інтересів.

Крім того, передбачається, що повноваження складу КСУ, який діяв на момент прийняття ним згаданого рішення, припиняються з дня набрання чинності цим законом.