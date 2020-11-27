НАЗК виявило корупційні ризики в законопроєкті про Регулятора комунікаційних послуг

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило корупційні ризики у положеннях законопроєкту «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектру та надання послуг поштового зв’язку України».

Як передає Укрінформ, відповідні висновки експертизи оприлюднені на сайті НАЗК.

У НАЗК звертають увагу на суперечність між різними положеннями законопроєкту або між положеннями різних актів однакової юридичної сили у вирішенні одного й того ж питання, що допускає різне тлумачення норм та вимог. Також, виявлено необґрунтоване встановлення положень відсильного характеру щодо врегулювання відносин у сферах з високим рівнем корупційних ризиків за допомогою актів нижчого рівня. Крім того, НАЗК надало негативний висновок на необґрунтоване встановлення законопроєктом пільг, переваг або інших привілеїв для юридичних та фізичних осіб.

«Проєкт Закону потребує доопрацювання з урахуванням наведених рекомендацій та врахування інших зауважень», - наголосили в НАЗК.

Як повідомлялося, авторами законопроєкту «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектру та надання послуг поштового зв’язку України» виступає група народних депутатів, серед яких два заступники голови Комітету Верховної Ради України з питань цифрової трансформації Олександр Федієнко та Єгор Чернєв, голови низки підкомітетів – Сергій Штепа, Володимир Ватрас, Іван Калаур, Георгій Мазурашу, Олексій Ковальов. Вони зазначають, що діяльність Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації (НКРЗІ), на заміну якої має бути створена Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектру та надання послуг поштового зв’язку України (Регулятор комунікаційних послуг), визначена законом України «Про телекомунікації». Однак, на їхню думку, положення цього закону не в повній мірі врегульовують питання організації діяльності НКРЗІ та лише частково відповідають вимогам загальноєвропейського законодавства.