НАЗК знайшло ознаки порушень у деклараціях п'ятьох міністрів

Національне агентство з питань запобігання корупції виявило ознаки кримінального порушення у деклараціях 97 осіб, серед яких п'ятеро міністрів та семеро суддів.

Про це повідомляється на сайті НАЗК, передає Укринформ.

"У 2020 році серед 97 осіб, у деклараціях яких НАЗК виявило ознаки кримінального порушення, — 5 міністрів поточного та колишнього урядів, 12 заступників міністрів та 7 суддів", - ідеться у повідомленні.

Як наголошується, у цьому році НАЗК відійшло від практики доскіпуватися до «одруків» у деклараціях, аби зосередитись на виявленні реальних порушень на мільйони гривень. Зокрема, якщо помилка в декларації не стосувалася грошей, суб’єкт декларування не ніс відповідальності. "Наприклад, деякі суб’єкти могли обрати позначку «Не відомо» або «Не застосовується» замість кадастрового номера ділянки. Під час перевірки декларації НАЗК з’ясовувало цей кадастровий номер, повідомляло про це суб’єкта та надавало можливість виправити цю помилку у декларації", - пояснили в Агентстві.

Крім того, суб’єкти декларування могли надати пояснення, аби технічні помилки не враховувалися як порушення. Своїм правом надати пояснення не скористалися лише 25 посадовців. Пояснення надали у тому числі й міністри, народні депутати та судді, розповіли в НАЗК.

«Наше завдання — запобігти порушенням. Ми розуміємо, що заповнення декларацій — відповідальний та досить складний процес. Саме тому намагаємося його зробити легким для доброчесних суб’єктів декларування, разом із тим зберігши всі «пастки» для корупціонерів", - зауважив заступник голови НАЗК Роман Сухоставець.

В НАЗК також нагадали, що у поточному році було підготовлено зрозумілі роз’яснення про заповнення декларацій та забезпечено роботу зручних сервісів. Кожен суб’єкт декларування міг зателефонувати в створений у 2020 році контакт-центр, знайти роз’яснення на порталі deklaruy.org.ua та скористатися чат-ботом.