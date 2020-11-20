Бюджет може економити до 200 мільярдів, якщо не буде хабарів та відкатів – НАЗК

Після прийняття Верховною Радою в другому читанні Антикорупційної стратегії на 2020–2024 роки антикорупційна політика повинна стати пріоритетом усіх державних органів.

Як передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу НАЗК, про це сказав глава НАЗК Олександр Новіков.

«Як наслідок, важливо, щоб усі державні інституції стали антикорупційними, і корупція була неможлива, а бюджет країни економив кошти — за прогнозами близько 200 млрд грн за рахунок зменшення (кількості) хабарів і відкатів у різних сферах», — пояснив Новіков.

Як повідомлялося, Антикорупційна стратегія на 2020–2024 роки базується на п’яти принципах:

оптимізація функцій держави та усунення їх дублювання; цифровізація та відкриття даних; створення законних альтернатив для наявних корупційних практик; забезпечення нетерпимості до корупції як серед посадовців, так і серед звичайних громадян; забезпечення невідворотності покарання корупціонерів.

В НАЗК нагадали, що через рішення Конституційного Суду України від 27.10.2020 № 13-р/2020 робота НАЗК лишається заблокованою. НАЗК позбавлено можливості проводити повні перевірки декларацій, складати протоколи про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, здійснювати перевірки організації роботи із запобігання корупції в державних установах тощо.