НАЗК порахувало судові вироки і тюремні строки за брехню в деклараціях

За умисне неподання чи подання завідомо недостовірних відомостей у декларації упродовж усього часу існування Реєстру декларацій в Україні було покарано 97 осіб, з них 17 - були позбавлені волі, 64 - відпрацювали на громадських работах, 16 - отримали штрафи.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Національного агентства з питань запобігання коррупції (НАЗК).

"Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (Реєстру корупціонерів) 97 осіб за статтею 366–1 Кримінального кодексу України, тобто за умисне неподання чи подання завідомо недостовірних відомостей у декларації, протягом усього часу існування реєстру", - йдеться в повідомленні.

До реєстру потрапили: 1 народний депутат України, 42 депутати місцевих рад, 15 посадовців органів Державної кримінально-виконавчої служби України (ДКВСУ), 11 посадовців державних та комунальних підприємств; 8 державних службовців (зокрема працівники Державної фіскальної служби, Пенсійного фонду України, Держгеокадастру, районних державних адміністрацій, державні виконавці); 6 посадовців органів Національної поліції України; 6 посадовців органів Державної служби надзвичайних ситуацій; 3 суддів; 3 посадових осіб місцевого самоврядування; 2 лісників.

У 64 випадках, за результатами розгляду справ, суди призначали громадські роботи на строк 150–240 годин із позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування строком на 1–2 роки Найчастіше покарання застосовувалося до депутатів місцевих рад.

У 17 випадках — декларанти були позбавлення волі на термін від року до року й шести місяців із позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням функцій держави та місцевого самоврядування строком на 1–2 роки.

У 16 випадках — було призначено штраф від 2500 до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (тобто від ~42500 до ~51000 гривень) з позбавленням права обіймати посади, пов’язані із виконанням функцій держави та місцевого самоврядування строком на 1–2 роки. Найчастіше такі покарання отримували державні службовці та судді.

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Зокрема, як розповіли в НАЗК, суддя одного з апеляційних судів вирішила, що електронне декларування порушує закон «Про захист персональних даних». І не декларувалася протягом чотирьох років. За це її визнали винною в кримінальному злочині, оштрафували на 51 000 грн та позбавили права обіймати посади державної служби на один рік, а також внесли до Реєстру корупціонерів.

Як повідомляв Укрінформ, у 2020 році Національне агентство з питань запобігання корупції виявило ознаки кримінального порушення у деклараціях 97 осіб, серед яких п'ятеро міністрів та семеро суддів.

У цьому році НАЗК відійшло від практики доскіпуватися до «одруків» у деклараціях, аби зосередитись на виявленні реальних порушень на мільйони гривень.