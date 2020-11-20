НАЗК уперше внесло приписи щодо порушення права на конфіденційність викривачів

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) уперше внесло приписи керівникам установ про порушення права на конфіденційність викривачів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті НАЗК.

"Працівники обласної державної адміністрації та районної ради розголосили інформацію про викривачів особам, про корупційні дії яких йшлося в повідомленнях цих викривачів. Оскільки розголошення такої інформації є порушенням Закону України «Про запобігання корупції», НАЗК внесло керівникам вказаних органів приписи, у яких вимагало провести службові розслідування та з’ясувати причини й умови, що сприяли порушенню посадовцями права викривачів на конфіденційність", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялось, 1 січня 2020 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до закону України «Про запобігання корупції» щодо викривачів корупції». Ним до «антикорупційного законодавства» України було введене поняття «викривач».

5 листопада 2020 року Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт №3450 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо упорядкування окремих питань захисту викривачів» щодо посилення конфіденційності викривачів корупції.