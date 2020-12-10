Конституційна криза: Венеційська комісія оприлюднила висновки

Венеційська комісія вказала на серйозні недоліки у рішенні КСУ від 27 жовтня 2020 року у справі за конституційним поданням 47 народних депутатів України щодо конституційності окремих положень Закону України «Про запобігання корупції».

Як повідомляє власний кореспондент Укрінформу, про це йдеться у висновках Комісії від 10 грудня за терміновим поданням Президента України.

«Підсумовуючи, рішення 13-р/2020 показує, що стиль обґрунтування і підготовки рішення Конституційним Судом мають серйозні недоліки, не відповідають стандартам чіткості обґрунтування у конституційних процедурах та вимагає удосконалення», - заявили у Венеційській комісії.

Зокрема, як пояснюється, рішення КСУ містить можливий конфлікт інтересів, розширює сферу дії правових норм, які визнані неконстуційними, а також невизначеність часових рамок для виконання цього рішення парламентом.

Окрім цього, експерти Комісії вказали, що зазначене рішення КСУ є неповним й непереконливим.

Також у висновках зазначається, що рішення містить багато посилань на міжнародні стандарти, але не порушує дискусію у контексті українського національного законодавства.

«Під час загальної презентації принципів незалежності судочинства, велика частина обґрунтування, як видається, є відсутньою», - йдеться у висновках.

Окрім цього, вважають у Венеційській комісії, рішення не роз’яснює, чому в ньому скасовуються законодавчі положення (щодо декларування) усіх держслужбовців, натомість ці обґрунтування стосуються лише суддів.

Як повідомляв Укрінформ, 27 жовтня Конституційний Суд визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає покарання за недостовірне декларування. Зокрема, КСУ визнав неконституційними повноваження НАЗК з перевірки декларацій чиновників, моніторингу способу життя суб'єктів декларування, встановлення своєчасності подання декларацій, положення про відкритий доступ до декларацій в Єдиному державному реєстрі.

Президент Володимир Зеленський у зв'язку з рішенням КСУ скликав термінове закрите засідання РНБО для визначення заходів невідкладної реакції держави на нові загрози і виклики національній безпеці і обороні. На засіданні ухвалене рішення відновити публічний доступ до Єдиного державного реєстру декларацій і забезпечити проведення спеціальних перевірок НАЗК.