КСУ наполягає: Венеційська комісія визнала легітимним їхнє рішення про е-декларування

Висновки Венеційської комісії та Генерального директорату з прав людини та верховенства права Ради Європи свідчать, що рішення Конституційного Суду України від 27 жовтня щодо електронного декларування є легітимним і підлягає безумовному виконанню з боку держави.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці КСУ у Фейсбуці.

"Конституційний Суд України констатує, що відповідно до висновку Європейської комісії за демократію через право (Венеційська комісія) та Генерального директорату з прав людини та верховенства права Ради Європи рішення Конституційного Суду України №13-р/2020, попри критичні зауваження до його мотивації, є легітимним та таким, що підлягає виконанню", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають в КСУ, у своїх висновках Венеційська комісія та Генеральний директорат дали рекомендації Верховній Раді України щодо напрямів зміни законодавства на виконання зазначеного рішення Конституційного Суду України.

Також, стверджують в КСУ, у процесі підготовки документа ці авторитетні органи Ради Європи не дійшли висновку про необхідність зміни складу суддів Конституційного Суду України.

"Навпаки, вони наголосили, що органи державної влади повинні поважати конституційну роль Конституційного Суду України та мають виконувати його рішення. Водночас окремі політики у засобах масової інформації подають своє трактування висновку Венеційської комісії у вигідному їм світлі, викривлюючи при цьому справжню сутність його змісту", - заявили в КСУ.

У заяві Конституційний Суд також застерігає від маніпулювання висновком Венеційської комісії.

"З метою запобігання маніпулюванню навколо цього питання наголошуємо, що рішення Конституційного Суду України є легітимним та таким, що підлягає виконанню з урахуванням висновку Венеційської комісії та Генерального директорату з прав людини та верховенства права Ради Європи. Фактично, робота над виконанням зазначеного рішення Конституційного Суду України розпочалася задовго до ухвалення висновку органів Ради Європи, що свідчить про конструктивну співпрацю відповідних органів, спрямовану на виконання рішення КСУ та приведення закону у відповідність до вимог Конституції України", - йдеться в повідомленні.

Водночас в КСУ визнали, що висновок Венеційської комісії містить низку критичних зауважень.

"Висновок містить низку критичних зауважень до вказаного рішення, зокрема, щодо аргументації в мотивувальній частині, порядку вирішення конфлікту інтересів по заявлених відводах суддів, можливих наслідків щодо прийнятого законодавства по боротьбі з корупцією та інших питань. Усі вони вивчаються суддями Конституційного Суду України для врахування при подальшому напрацюванні рішень", - повідомили в КСУ.

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Як повідомляв Укрінформ, раніше Президент України Володимир Зеленський подякував Венеційській комісія за рішення щодо Конституційного Суду та пообіцяв врахувати її позицію при проведенні судової реформи.

Зеленський має намір запропонувати Комісії з питань правової реформи при Президентові України уважно опрацювати вказані рекомендації та врахувати їх під час підготовки подальших кроків для реформування судової системи.

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Венеційська комісія у висновку радить Україні внести зміни до закону про КСУ з огляду на кризу, що виникла після скасування частини антикорупційного законодавства. Венеційська комісія радить також детальніше прописати правила функціонування Конституційного Суду, щоб запобігти потенційним наступним проблемам.

Як повідомляв Укрінформ, 27 жовтня Конституційний Суд визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає покарання за недостовірне декларування. Зокрема, КС визнав неконституційними повноваження НАЗК з перевірки декларацій чиновників, моніторингу способу життя суб'єктів декларування, встановлення своєчасності подання декларацій, положення про відкритий доступ до декларацій в Єдиному державному реєстрі.

Президент України 25 листопада звернувся до Венеційської комісії із терміновим запитом щодо оцінки конституційної ситуації, яка виникла після рішення КСУ від 27 жовтня.