Зеленський візьме участь у засіданні Венеційської комісії, де затвердять висновки щодо КСУ

Президент України Володимир Зеленський візьме участь у 125-й пленарній сесії Венеційській комісії.

Про це власному кореспонденту Укрінформу повідомили у пресслужбі Ради Європи.

125-та пленарна сесія Венеційської комісії проходить 11-12 грудня у дистанційному форматі.

На засіданні члени Комісії затвердять два термінових висновки щодо законодавчої ситуації стосовно антикорупційного механізму, а також реформування Конституційного Суду України.

Слід відзначити, що обидва документи вже були оприлюднені напередодні.

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Окрім Президента України, у засіданні візьме участь президент Албанії.

Як повідомляв Укрінформ, 27 жовтня Конституційний Суд визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає покарання за недостовірне декларування. Зокрема, КС визнав неконституційними повноваження НАЗК з перевірки декларацій чиновників, моніторингу способу життя суб'єктів декларування, встановлення своєчасності подання декларацій, положення про відкритий доступ до декларацій в Єдиному державному реєстрі.

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Президент України Володимир Зеленський 25 листопада 2020 року звернувся до Венеційської комісії із терміновим запитом щодо оцінки конституційної ситуації, яка виникла після рішення КСУ від 27 жовтня 2020 року.