В ОП не змінили позиції щодо необхідності перезавантажити Конституційний Суд

В Офісі Президента наголосили на незмінності позиції стосовно необхідності перезавантажити Конституційний Суд.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті глави держави.

«Законопроєкт, який був ініційований Президентом України для перезавантаження Конституційного Суду, спрямований тільки на те, щоб відновити довіру громадян до конституційного судочинства. Глава держави звернувся з проханням до парламенту не розглядати цей законопроєкт до того моменту, як отримаємо висновки Венеційської комісії щодо ситуації, яка склалася після знищення суддями Конституційного Суду України системи контролю за електронним декларуванням у нашій державі, та щодо самого цього рішення», - зазначається в повідомленні.

При цьому в ОП нагадали, що висновки Венеційської комісії очікуються вже наприкінці цього тижня.

«Наша позиція незмінна: маємо відновити повагу та довіру суспільства до Конституційного Суду України, підірвану окремими суддями, які голосували за це ганебне рішення», - наголошується у повідомленні.

Зазначається, що загалом у Верховній Раді є понад десять законодавчих ініціатив, які покликані вивести Україну з кризи, спровокованої суддями Конституційного Суду. Не може йтися про те, що ухвалення лише якогось одного закону достатньо для того, щоб відновити повноцінну роботу антикорупційної інфраструктури, зокрема й електронного декларування, а також для того, щоб відновити довіру до діяльності КСУ.

Читайте також: КСУ поновив розгляд справ після перерви від початку листопада

Як повідомляв Укрінформ, планується, що Венеційська комісія під час засідання 11-12 грудня затвердить висновки щодо антикорупційної системи і реформи Конституційного Суду України.

Йдеться про два висновки за терміновим запитом Президента України Володимира Зеленського.

Зокрема, глава Української держави 25 листопада звернувся до Венеційської комісії із запитом здійснити термінову оцінку ситуації, спричиненої рішенням КС від 27 жовтня, та надати висновок щодо стану антикорупційного законодавства з урахуванням цього рішення.

Так, Зеленський попросив Комісію надати висновок щодо ухвалення рішення суддями КСУ за наявності можливого конфлікту інтересів, щодо додержання КС процедури розгляду справи та ухвалення рішення, зокрема стосовно його обґрунтованості та дотримання меж конституційного подання.

Також Венеційській комісії на погодження передали проєкт закону «Про конституційну процедуру», який, серед іншого, передбачає «регулювання процедурної і процесуальної діяльності» КС.

Конституційний суд 27 жовтня визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає покарання за недостовірне декларування. Також КС визнав неконституційними повноваження НАЗК з перевірки декларацій чиновників, моніторингу способу життя суб'єктів декларування, встановлення своєчасності подання декларацій, положення про відкритий доступ до декларацій в Єдиному державному реєстрі.