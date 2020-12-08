КСУ поновив розгляд справ після перерви від початку листопада

Велика палата Конституційного Суду 8 грудня поновила розгляд справ після місячної перерви.

Про це повідомила у коментарі Укрінформу керівник Управління комунікацій КСУ та міжнародного співробітництва Мар’яна Гайовська.

“Сьогодні, 8 грудня, о 10 годині розпочалося пленарне засідання Великої палати Конституційного Суду України, на якому судді продовжують розгляд справи за конституційним поданням 142 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення окремого положення абзацу четвертого преамбули Конституції України”, - сказала вона.

У порядку денному засідання Великої палати КСУ на вівторок - розгляд питання про відкриття конституційного провадження у справі за поданням 47 народних депутатів щодо конституційності окремих положень Кримінального процесуального кодексу та питання щодо подовження строку постановлення колегіями суддів Першого та Другого сенатів КСУ ухвал про відкриття або про відмову у відкритті провадження у справах за конституційними скаргами і поданням.

Засідання проходять у закритій частині.

Як повідомляв Укрінформ, 19 листопада у КС поінформували, що у зв’язку із захворюванням декількох суддів на COVID-19 більшість суддів самоізолювалися і працювали дистанційно. Через це у Суді не було кворуму для розгляду справ, що призвело до їх відкладення.

Водночас, за інформацією агентства, на початку листопада КСУ не міг провести засідання через відсутність кворуму, оскільки троє суддів КСУ - Олег Первомайський, Василь Лемак і Віктор Колісник - відмовлялися брати участь у роботі суду через незгоду з порядком денним, а четвертий суддя Сергій Головатий захворів.

Наразі у КС із 18 суддів працює 15. При цьому для забезпечення кворуму необхідна присутність 12 суддів.