Конституційна криза: робоча група BP завершила роботу над законопроєктом

Робоча група BP із врегулювання конституційної кризи завершила роботу над законопроєктом про внесення змін до закону «Про запобігання корупції».

Як передає Укрінформ, про це поінформувала у Фейсбуці представниця Верховної Ради в Конституційному Суді, заступниця голови робочої групи Ольга Совгиря.

«Законопроєктом передбачається внесення змін до закону «Про запобігання корупції» для приведення його у редакцію, яка діяла до ухвалення рішення Конституційного Суду від 27 жовтня 2020 року», - поінформувала Совгиря.

Окрім того, додала вона, запроваджується особливе регулювання контролю за дотриманням антикорупційного законодавства суддями і суддями Конституційного Суду. Так, згідно з напрацьованим законопроєктом, порядок здійснення повної перевірки декларацій і моніторингу способу життя суддів, суддів КСУ буде затверджуватись НАЗК за погодженням відповідно із ВРП та Конституційним Судом.

Також Вища рада правосуддя і Збори суддів Конституційного Суду матимуть повноваження вносити НАЗК обов’язкові до розгляду подання про усунення порушень, які містять ознаки порушення гарантій незалежності суддів, суддів Конституційного Суду під час здійснення повноважень НАЗК.

Згідно із законопроєктом порядок повної перевірки декларацій і моніторингу способу життя суддів, суддів КСУ розробляється НАЗК в місячний строк з дня набрання чинності законом і в місячний строк погоджується Вищою радою правосуддя та Конституційним Судом.

У разі відсутності відповідного погодження повна перевірка декларацій суддів і суддів Конституційного Суду проводиться в загальному порядку, визначеному законом «Про запобігання корупції».

Законопроєктом передбачається заборона для НАЗК вносити приписи з питань, які безпосередньо стосуються здійснення суддею правосуддя, а також здійснення суддею Конституційного Суду конституційного провадження, поінформувала Совгиря.

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Як повідомляв Укрінформ, 27 жовтня Конституційний Суд визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає покарання за недостовірне декларування. Зокрема, КС визнав неконституційними повноваження НАЗК з перевірки декларацій чиновників, моніторингу способу життя суб'єктів декларування, встановлення своєчасності подання декларацій, положення про відкритий доступ до декларацій в Єдиному державному реєстрі.

Президент Володимир Зеленський у зв'язку з рішенням КС скликав термінове закрите засідання РНБО для визначення заходів невідкладної реакції держави на нові загрози і виклики національній безпеці і обороні. На засіданні ухвалене рішення відновити публічний доступ до Єдиного державного реєстру декларацій і забезпечити проведення спеціальних перевірок НАЗК.

17 листопада заступник Голови Верховної Ради Олена Кондратюк підписала розпорядження про створення робочої групи з питань законодавчого забезпечення ефективної діяльності у сфері запобігання корупції та удосконалення законодавчого регулювання окремих аспектів роботи КСУ. Створити таку робочу групу запропонував Голова ВР Дмитро Разумков.

Члени робочої групи мали до 1 грудня підготувати для розгляду узгоджені законопроєкти для врегулювання конституційної кризи.