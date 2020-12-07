Кулеба закликав нову адміністрацію США підтримати перезавантаження судової системи України

Глава МЗС України Дмитро Кулеба назвав скандальне рішення КСУ «наступом» на антикорупційні реформи, та закликав міжнародних партнерів, і зокрема адміністрацію Джо Байдена, підтримати кардинальну реформу української судової системи.

Про це він написав в авторській публікації, що вийшла в понеділок на сайті впливового аналітичного центру США Atlantic Council, передає Укрінформ.

«Конституційний суд (України – ред.) завдав потужного удару по антикорупційних реформах України, практично скасувавши вимогу державних службовців подавати електронні декларації про свої активи. Рішення Суду загрожувало підірвати наші відносини з ЄС та іншими міжнародними партнерами», - зауважив глава українського МЗС.

Він назвав це зусиллями «старої гвардії», яка хоче повернути Україну в часи, коли можна було красти державні гроші та «грати в політику в російському стилі». Міністр підкреслив, що у відповідь були запроваджені невідкладні кроки.

«Президент ініціював негайні дії щодо відновлення довіри до українських реформ та боротьби з корупцією. Лише за кілька годин Кабінет Міністрів провів термінове засідання, наказавши НАЗК негайно відновити доступ громадськості до реєстру декларацій про майно. Понад п'ять мільйонів декларацій швидко з'явилися в мережі», - зауважив Кулеба.

Однак для далекосяжної перспективи цих кроків недостатньо. Адже рішення КСУ вже підірвало законність десятків судових процесів та призвело до припинення деяких із них.

«Судова система в Україні є найбільшою перешкодою на шляху до реформ, починаючи з 2014 року», - підкреслив український урядовець.

Він нагадав, що зусилля на цьому напрямі докладалися, однак мали незначний успіх.

«Зрозуміло, що зараз це має змінитися. Останній наступ з боку Конституційного суду не залишає більше можливостей для переговорів і часу для нежорстких рішень. Будь-які розмови про компромісні рішення тепер точно залишились у минулому», - наголосив Кулеба.

За його словами, Україна не має іншого вибору, ніж кардинально реформувати судову систему, навіть коли для цього потрібні жорсткі політичні рішення та політична воля. «Рішучість Президента Зеленського зробити це зараз підкріплена ще більш жорсткими вимогами суспільства», - зауважив міністр.

Судова система України «потребує повного перезавантаження». Як підкреслив Кулеба, міжнародні партнери України також мали би долучитися до цього процесу, щоби забезпечити реальні результати, а також заспокоїти будь-які можливі побоювання щодо неналежного управління.

«Було би дуже корисним й бажаним, якщо би нова адміністрація США зважила й підтримала ці зусилля», - наголосив міністр закордонних справ України.

Як повідомляв Укрінформ, 27 жовтня КСУ визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає покарання за недостовірне декларування. Зокрема, Суд визнав неконституційними повноваження НАЗК з перевірки декларацій чиновників, моніторингу способу життя суб'єктів декларування, встановлення своєчасності подання декларацій, а також положення про відкритий доступ до декларацій в Єдиному державному реєстрі.