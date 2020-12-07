Брехня у деклараціях: закон передали на підпис Зеленському

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав закон щодо відновлення кримінальної відповідальності за недостовірне декларування

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба Апарату Верховної Ради.

"Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков підписав Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання суб'єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування» (був зареєстрований як законопроєкт №4460-д)", - йдеться у повідомленні.

Документ переданий на підпис Президенту.

Законом внесені зміни, зокрема, до Кримінального кодексу України, які відновлюють кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації та встановлюють відповідальність за умисне неподання декларації суб’єктом декларування.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 4 грудня ухвалила за основу і в цілому законопроєкт №4460-д «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання суб'єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування». За нього проголосували 289 народних депутатів.

Відповідно до закону, адміністративна відповідальність настає, якщо: відомості в декларації відрізняються від достовірних на суму від 218,9 тис. грн до 1 млн 94 тис. грн.

Кримінальна відповідальність настає, якщо відомості відрізняються на суму від 1 млн 94 тис. грн до 8 млн 756 тис. грн. За це передбачається штраф від 42,5 тис. грн до 51 тис. грн або громадські роботи від 150 до 240 годин з позбавленням права обіймати певні посади до 3 років.

Якщо відомості в деклараціях відрізняються на суму від 8 млн 756 тис. грн, передбачено покарання - штраф від 51 тис. грн до 85 тис. грн або громадські роботи від 150 до 240 годин, або обмеження волі на строк до 2 років з позбавленням права обіймати певні посади до 3 років.

У разі навмисного ненадання декларації передбачено покарання - штраф від 42, 5 тис. грн до 51 тис. грн або громадські роботи від 150 до 240 годин з позбавленням права обіймати певні посади до 3 років.

Як повідомлялося, 27 жовтня Конституційний Суд визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає покарання за недостовірне декларування. Зокрема, КСУ визнав неконституційними повноваження НАЗК з перевірки декларацій чиновників, моніторингу способу життя суб'єктів декларування, встановлення своєчасності подання декларацій, а також положення про відкритий доступ до декларацій в Єдиному державному реєстрі.