Голова НАЗК закликав Президента ветувати «компромісний» закон щодо е-декларування
Про це повідомляє пресцентр НАЗК, передає Укрінформ.
Новіков зазначає, що цей законопроект не передбачає позбавлення волі для осіб, які умисно не подають е-декларацію або умисно зазначають у ній недостовірні відомості. Таким чином, ці діяння Верховна Рада визнає не злочинами, а кримінальними проступками. Тобто, корупціонера можуть взагалі звільнити від відповідальності у випадку щирого каяття.
"Переведення" зазначених діянь з категорії злочинів до категорії кримінальних проступків надає можливість, сплативши штраф, не подати декларацію та приховати набуте в корупційний спосіб майно", — зазначає Новіков.
Голова НАЗК закликав Зеленського накласти вето на законопроект.
“У зв’язку з наведеним просимо застосувати до вказаного Закону право вето відповідно до п. 30 ч. 1 ст. 106 Конституції”, — підсумував голова НАЗК.
Сьогодні, 4 грудня, Верховна Рада України прийняла законопроект 4460-д. Він відновлює кримінальну відповідальність за умисне декларування недостовірних відомостей та умисне неподання декларації, але не передбачає позбавлення волі за такі дії.