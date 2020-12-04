Представник Зеленського назвав «тимчасовим компромісом» закон про брехню в е-деклараціях

Ухвалений Верховною Радою закон про відновлення кримінальної відповідальності за недостовірне декларування є тимчасовим компромісним варіантом.

Про це заявив представник Президента в Конституційному Суді Федір Веніславський в ефірі каналу "Україна 24", передає Укрінформ.

"Це компромісний варіант, я думаю, що тимчасовий. Тому що за великим рахунком саме можливість або неможливість позбавлення волі за недостовірне декларування - це і було каменем спотикання серед різних політичних сил. Робоча група, яка розробила варіант, що не включає в себе позбавлення волі, охоплювала представників різних політичних сил, а Президент Зеленський зареєстрував свій законопроєкт, який передбачав позбавлення волі ", - сказав він.

За словами Веніславського, президентський законопроєкт "був сприйнятий багатьма фракціями як вихід за рамки домовленостей, досягнутих в робочій групі".

"Тому було запропоновано узгоджений варіант, за який проголосувала Рада за основу і в цілому. Якщо говорити про позицію Президента Зеленського, то він налаштований досить категорично. Але поки погодилися на компромісний варіант, щоб взагалі проголосувати і повернути відповідальність. Що до справ, за якими велося розслідування, і які припинилися після рішення КСУ, за ними вже ніякої юридичної відповідальності не буде", - сказав представник Президента в КСУ.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 4 грудня прийняла за основу і в цілому законопроєкт №4460-д «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання суб'єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування ». За нього проголосували 289 народних депутатів.

Відповідно до закону, адміністративна відповідальність настає, якщо: відомості в декларації відрізняються від достовірних на суму від 218,9 тис. грн до 1 млн 94 тис. грн.

Кримінальна відповідальність настає, якщо відомості відрізняються на суму від 1 млн 94 тис. грн до 8 млн 756 тис. грн. За це передбачається штраф від 42,5 тис. грн до 51 тис. грн або громадські роботи від 150 до 240 годин з позбавленням права обіймати певні посади до 3 років.

Якщо відомості в деклараціях відрізняються на суму від 8 млн 756 тис. грн, передбачено покарання - штраф від 51 тис. грн до 85 тис. грн або громадські роботи від 150 до 240 годин, або обмеження волі на строк до 2 років з позбавленням права обіймати певні посади до 3 років.

У разі навмисного ненадання декларації передбачено покарання - штраф від 42, 5 тис. грн до 51 тис. грн або громадські роботи від 150 до 240 годин з позбавленням права обіймати певні посади до 3 років.