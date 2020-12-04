Зеленський - про закон щодо декларацій: Важливо, що встигли до 2021 року

Чиновники, які збрехали в деклараціях цього року, не уникнуть відповідальності.

Про це у своєму відеозверненні, оприлюдненому у Фейсбуці, сказав Президент Володимир Зеленський, передає Укрінформ.

"Відновлено кримінальну відповідальність чиновників за брехню у деклараціях. Важливо, що встигли до настання 2021 року, отож ті, хто збрехав цьогоріч, не уникнуть відповідальності", - сказав Зеленський.

Він також подякував народним депутатам за ухвалення ініціатив щодо підтримки людей та бізнесу під час карантину: виплати 8 тис. грн для найманих працівників та 8 тис. грн для ФОП, виплати підприємствам, щоб уникнути звільнень, компенсація витрат, які понесені за сплату єдиного соціального внеску, звільнення ФОП 1 групи від сплати єдиного податку та ЄСВ, списання податкового боргу до 3 тис. грн.

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Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада на засіданні 4 грудня ухвалила за основу та в цілому законопроєкт №4460-д «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання суб'єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування», яким поновила відповідальність за брехню в декларації.

27 жовтня Конституційний Суд визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає покарання за недостовірне декларування. Зокрема, КСУ визнав неконституційними повноваження НАЗК з перевірки декларацій чиновників, моніторингу способу життя суб'єктів декларування, встановлення своєчасності подання декларацій, а також положення про відкритий доступ до декларацій в Єдиному державному реєстрі.

29 жовтня Президент скликав термінове закрите засідання РНБО для визначення заходів невідкладної реакції держави на нові загрози і виклики національній безпеці і обороні. На засіданні ухвалене рішення відновити публічний доступ до Єдиного державного реєстру декларацій і забезпечити проведення спеціальних перевірок НАЗК.

фото: Офіс Президента