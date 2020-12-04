Закон про покарання за брехню в деклараціях на початку тижня піде на підпис Зеленському

Ухвалений 4 грудня парламентом закон про поновлення покарання за недостовірне декларування буде переданий на підпис Президентові на початку наступного тижня.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомив Голова Верховної Ради Дмитро Разумков на брифінгу після закриття пленарного засідання парламенту.

"Я думаю, що на початку наступного тижня він буде підписаний, переданий Президентові, і я сподіваюся, що незабаром він буде опублікований і вступить у силу", - зазначив спікер.

Разумков також зауважив, що до парламенту надходили різні ініціативи щодо відновлення покарання за недостовірне декларування, а ухвалений Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання суб'єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування" №4460-д є компромісним.

Читайте також: Рада відновила покарання за недостовірне декларування

"Ми розуміли, що, на жаль, в нас дуже мало часу. Дозволити йти в глибокі дискусії - це втратити темп, втратити час і не мати можливості проголосувати законопроєкт, який би дав можливість продовжити е-декларування в наступному році, не ставлячи під ризик те, що хтось не задекларує, не буде нести за це відповідальність. І робочій групі було важко знайти цей компроміс і консенсус, багато чим поступалися", - розповів Голова ВР.

Разумков висловив думку, що Україна не може вийти з конституційної кризи завдяки лише ухваленню закону про відновлення відповідальності за недостовірне декларування.

"З конституційної кризи ми не зможемо вийти цим законом (щодо встановлення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання декларації - ред.). За великим рахунком, є три позиції, які треба нам буде вирішити. Перше - це відновлення відповідальності, ми сьогодні це зробили. Друге - це створення умов для нормальної роботи НАЗК з урахуванням тих позицій, які були відображені в рішенні Конституційного Суду. І третє питання - це створення балансу у різних вертикалях влади і прогнозованість рішень", - зазначив спікер.

Читайте також: Комітет Ради відклав розгляд законопроєктів щодо КСУ до висновку Венеційської комісії

Він підкреслив, що не має на увазі впливати на той чи інший орган, зокрема й Конституційний Суд.

"Я зараз говорю про інше. Про те, що Верховна Рада, наприклад, діє за Регламентом. Регламент - це закон. І ви, я впевнений, знаєте, що були деякі ініціативи, пов'язані з діяльністю Конституційного Суду, наприклад, щоб рішення Конституційного Суду приймалися двома третинами голосів - як Верховна Рада, коли вносить зміни до Конституції. Паралельно з цим були інші законодавчі ініціативи... Але, скоріш за все, правильніше, як мені здається, було б прийти до єдиного документа, який би став законом, і так, як Верховна Рада сьогодні живе за законом про Регламент і законом про комітети, так щоб і наші колеги, в тому числі і в Конституційному Суді, керувалися саме таким методом", - заявив Разумков.

Він також висловив упевненість, що в разі необхідності Верховна Рада знову зможе продемонструвати і єдність, і консолідацію своїх зусиль навколо виходу з будь-якої кризи.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада на засіданні 4 грудня ухвалила за основу та в цілому законопроєкт №4460-д «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання суб'єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування», яким поновила відповідальність за брехню в декларації.

27 жовтня Конституційний Суд визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає покарання за недостовірне декларування. Зокрема, КСУ визнав неконституційними повноваження НАЗК з перевірки декларацій чиновників, моніторингу способу життя суб'єктів декларування, встановлення своєчасності подання декларацій, а також положення про відкритий доступ до декларацій в Єдиному державному реєстрі.

Президент Володимир Зеленський у зв'язку з рішенням КСУ скликав термінове закрите засідання РНБО для визначення заходів невідкладної реакції держави на нові загрози і виклики національній безпеці і обороні. На засіданні ухвалене рішення відновити публічний доступ до Єдиного державного реєстру декларацій і забезпечити проведення спеціальних перевірок НАЗК.

Окрім того, глава держави вніс до Верховної Ради законопроєкт «Про відновлення довіри до конституційного судочинства» (№4288), яким пропонує припинити повноваження чинного складу КСУ.

17 листопада заступник Голови Верховної Ради Олена Кондратюк підписала розпорядження про створення робочої групи з питань законодавчого забезпечення ефективної діяльності у сфері запобігання корупції та удосконалення законодавчого регулювання окремих аспектів роботи КСУ. Створити таку робочу групу запропонував Голова ВР Дмитро Разумков.

Члени робочої групи до 1 грудня мали підготувати для розгляду узгоджені законопроєкти для врегулювання конституційної кризи.

Робоча група 30 листопада зареєструвала законопроєкт щодо відновлення відповідальності за декларування недостовірної інформації та за неподання суб’єктом декларування декларації.

Комітет ВР з питань правоохоронної діяльності на засіданні 3 грудня узгодив компромісний законопроєкт щодо відновлення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання декларації і рекомендував парламенту ухвалити його за основу та в цілому. Його було розроблено на базі відповідних законопроєктів Президента №4434 та робочої групи з урегулювання конституційної кризи №4441.