Судова реформа: в ОП завершують підготовку законопроєктів, щоб подати їх на розгляд Зеленському

Концепцію удосконалення законодавства щодо судоустрою має якнайшвидше напрацювати спеціальна робоча група Комісії з питань правової реформи.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Офісу Президента за результатами засідання робочої групи з розвитку законодавства про організацію судової влади Комісії з питань правової реформи під головуванням заступника керівника ОП Андрія Смирнова.

"Члени робочої групи погодилися якнайшвидше завершити роботу над концепцією удосконалення законодавства про судоустрій, статус суддів, судочинство й суміжні правові інститути та подати її на розгляд главі держави", - йдеться у повідомленні.

Залученість до діалогу всіх учасників процесу, представників усіх гілок влади та міжнародних експертів дасть змогу почути їхнє бачення ситуації та знайти оптимальне консенсусне рішення, сказав Смирнов.

На зустрічі зазначили, що ця робоча група має стати єдиним консолідованим центром обговорення та напрацювання шляхів подальшого розвитку законодавства у сфері правосуддя.

У зустрічі взяли участь: голова Комісії, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Сергій Іонушас, голова парламентського Комітету з питань правової політики Андрій Костін та інші народні депутати; голова Верховного Суду Валентина Данішевська, голова Вищої ради правосуддя Андрій Овсієнко, голова Ради суддів Богдан Моніч, заступник міністра юстиції Олександр Банчук, представники міжнародних проєктів та організацій.