Секретар РНБО не виключає «реагування» і на інші телеканали

У різних регіонах України працюють телеканали, які проводять антиукраїнську політику. Після надходження документів, які підтверджують ці факти, РНБО запроваджуватиме проти них санкції так само, які проти NewsOne, ZIK та «112».

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це під час брифінгу повідомив секретар РНБО Олександр Данілов, відповідаючи на запитання щодо антиукраїнської політики деяких регіональних телеканалів.

"Таких каналів дуже багато. Залежно від того, коли у нас будуть відповідні документи, саме документи, а не емоції, буде відповідне реагування", - сказав Данілов.

Відповідаючи на запитання, чому саме зараз запроваджені санкції до телеканалів NewsOne, ZIK та «112», які здійснюють мовлення та ведуть антиукраїнську інформаційну політику вже не один рік, Данілов зазначив: «Для того, щоб прийняти таке рішення, нам необхідно було зібрати відповідні документи від наших розвідок, спецслужб… Як тільки з’явилися всі ці підстави, ми відразу провели засідання РНБО і проголосували».

Стосовно заяв про наміри оскаржувати в судах рішення РНБО щодо запровадження санкцій проти цих трьох телеканалів, Данілов зазначив: «Ми живемо в правовій державі, мають право – хай оскаржують. Яке буде рішення? Ми всі будемо знати… Але ще раз хочу сказати: ми сюди російськи наративи не кликали, ми сюди окупантів не чекали і не звали. І мова зараз йде якраз про п’яту колону, яка розхитує нашу державу, яка бере участь в антидержавницькій процедурі, що є неприпустимим».

Данілов підкреслив, що інформаційна війна – це така ж війна, як і та, що точиться на сході України.

Як колишній очільник Луганської ОДА Данілов вважає, що саме недолуга державна інформаційна політика стала причиною того, що відбувається наразі в Луганську.

«Я в Луганську бачив на власні очі, починаючи з 94-го року, цю повзучу мовну окупацію, дестабілізацію ситуації, і наслідки сьогодні бачимо... Ми не можемо допустити, щоб це відбувалося в усій країні. Є розуміння інформаційного тероризму, якого ми не можемо допустити", - сказав Данілов.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 2 лютого ввів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій проти телеканалів NewsOne, ZIK та «112 Україна», а також їхнього власника — народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака. Санкції передбачають анулювання ліцензії цих телеканалів. Станом на ранок 3 лютого мовлення NewsOne, ZIK та «112» припинено.