Секретар РНБО анонсував санкції проти депутатів Ради

Найближчим часом РНБО продовжить запроваджувати санкції за антиукраїнську діяльність, які торкнуться як юридичних, так і фізичних осіб.

Як передає Укрінформ, про це в ефірі «Свободи слова Савіка Шустера» повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

«Найближчим часом санкції будуть продовжувати вводитись проти певної категорії осіб і фізичних, і юридичних. Більше того, я можу з упевненістю сказати, що там буде низка депутатів, які засідають сьогодні у Верховній Раді. У нас більш ніж достатньо аргументів, щоб це впровадити. Якщо хтось вважає що це одноразова акція, то він глибоко помиляється», - наголосив Данілов.

Коментуючи питання щодо кримінальної справи проти народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака, секретар РНБО підтвердив, що вона порушена Службою безпеки.

«Справа перебуває в СБУ. Згідно з нашим законодавством саме Служба безпеки України веде ці кримінальні справи», - заявив Данілов, додавши, що з 2017 року загалом під санкціями перебувають 1228 громадян України.

Крім того, Данілов підкреслив, що останнє рішення РНБО ґрунтується на конкретних доказах, які збирались протягом 8 місяців.

«З кожним днем ми отримували все більше і більше інформації в який спосіб відбувається фінансування, в який спосіб відбувається просування російських наративів… Коли стало відомо, що люди, які сьогодні в Росії заробляють гроші, за ці гроші починають фінансувати українські телеканали, причому це фінансування відбувалося не зовсім у відкритий спосіб. Більше того, коли зробили аналіз що відбувається на цих каналах, на що вони впливають і чим вони займаються - це був суцільний жах…Повірте, в Апараті РНБО достатньо фактів для того, щоб стверджувати що це рішення є абсолютно законним, більше того воно є абсолютно вчасним. Далі цього терпіти не можна було, це дуже небезпечно для країни», - заявив Данілов.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 2 лютого ввів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій проти телеканалів NewsOne, ZIK та «112 Україна», а також їхнього власника - народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака. Санкції, серед іншого, передбачають анулювання ліцензії цих проросійських телеканалів.

Зеленський зазначив, що рішення про запровадження санкцій проти трьох телеканалів є складним, однак підкреслив, що боротьба за незалежність є боротьбою в інформаційній війні за правду та європейські цінності.

3 лютого Володимир Зеленський під час зустрічі з послами країн «Великої сімки» та ЄС поінформував їх про рішення Ради національної безпеки та оборони України від 2 лютого щодо запровадження санкцій проти окремих засобів масової інформації.

Глава держави запевнив іноземних дипломатів, що в жодному разі не йдеться про наступ на свободу слова, це обґрунтоване рішення для захисту національної безпеки.

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