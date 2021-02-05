Для санкцій проти трьох телеканалів були залізобетонні причини - Президент

Про це він сказав у новому влозі, опублікованому на сторінці глави держави в Фейсбук, повідомляє Укрінформ.

Відповідне рішення Ради національної безпеки та оборони законне і справедливе, заявив він у новому влозі, опублікованому на сторінці глави держави в Фейсбуці, повідомляє Укрінформ.

"Чи міг хто-небудь коли-небудь уявити, що я, людина, яка віддала понад 20 років життя телебаченню, запроваджу рішення РНБО проти трьох телеканалів. Погодьтеся, звучить дико. А чи не здається вам, що я, людина, яку часто просили раніше "цього не казати", "про це не жартувати", "про це не згадувати", людина, якій забороняли концерти, забороняли її фільми, забороняли серіали, яка ненавидить цензуру і знає, що таке захищати свободу слова, і якщо до цього всього я ухвалив таке рішення, то значить, на це були вагомі, залізобетонні причини", - наголосив Зеленський.

Президент нагадав, що Росія окупувала український Крим і території на Донбасі.

У зв'язку з цим, за його словами, всі ті, для кого бізнес із цими територіями є нормою, ті, для кого підтримувати зв'язки з незаконними формуваннями і псевдоструктурами на цих територіях є нормою, становлять загрозу Україні, і країна буде з ними боротися.

"Як Президент я зобов'язаний і діятиму будь-якими доступними мені законними способами для нейтралізації подібних загроз, у тому числі за допомогою санкцій", - пообіцяв глава держави.

Зеленський заявив, що згідно з законом про санкції, на підставі пропозиції Верховної Ради і її постанови від 2018 року, даних СБУ, "які в силу зрозумілих причин поки що не можуть бути озвучені", РНБО прийняла рішення про застосування санкцій до власника телеканалів "112 Україна", NewsOne і ZIK.

"І саме це головна причина припинення мовлення і єдина, а не якась там критика мене як Президента. Давайте чесно: сьогодні владі дістається від усіх каналів - і від приватних, і від державних, але далеко не всі канали потрапляють під санкції влади. Трійка цих каналів містила говорящі армії, які дуже професійно вас обманювали й зомбували", - запевнив Президент.

Він зазначив, що "заробляючи завдяки війні", ці телеканали "переконували, що ніякої війни насправді немає".

"Точніше є, але вона громадянська. Ні, не в сенсі, що воюють громадяни України і громадяни Російської Федерації, а що це наш внутрішній конфлікт, що це наша така сварка", - сказав Зеленський.

Президент підкреслив, що рішення РНБО "законне, логічне, виправдане, а головне - воно справедливе". Також він нагадав, що це рішення повністю підтримано США, ЄС, країнами G7, які, на його думку, чітко бачать різницю між цензурою і захистом національних інтересів країни.