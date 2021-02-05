«Хай забирають»: Данілов відповів Симоньян на пропозицію «прихистити» журналістів санкційних ЗМІ

Секретар Ради національної безпеки і оборони подякував головному редактору російського державного телеканалу RT та інформагентства «Россия сегодня» Маргариті Симоньян за пропозицію працевлаштувати в Москві колишніх співробітників телеканалів NewsOne, ZIK та «112».

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Я ще хотів би подякувати людині з Москви, яка запропонувала їм всім повернутись додому, в Москву, вона запропонувала там роботу. Я їм за це дуже вдячний, хай забирають», - сказав Данілов під час онлайн-дискусії Київського безпекового форуму «Санкції проти російської пропаганди».

Він підкреслив, що виступає за прозоре фінансування будь-яких засобів масової інформації та професійність журналістів.

«Я категорично проти того, щоб фінансування ЗМІ відбувалося в непублічний спосіб. І це та ситуація, коли ми можемо поставити все з голови на ноги, щоб ми розуміли, що відбувається. Тому що сьогодні виявляється, що є заява, що нібито на цих каналах працювали 1,5 тисячі людей. Але у нас є офіційна довідка про кількість людей, яка працювала на цих каналах», - зазначив Данілов.

Секретар РНБО також відзначив проблему компетентності як молодих журналістів, так і експертів, кількість яких останнім часом збільшується в ЗМІ в геометричній прогресії. «Якщо людина називає себе журналістом, вона має відповідати певним критеріям журналістики. Тому що журналістика і пропаганда – це дві дуже різні речі. Дуже важливо, щоб ті люди, які виходять в ефір, в інший інформаційний простір, відчували свою відповідальність за ту державу, на території якої вони живуть… Інша проблема – це так звані «експерти». Це так само дуже небезпечна річ, тому що кількість «експертів» з будь-якого питання зросла в геометричній прогресії», - наголосив Данілов.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 2 лютого ввів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій проти телеканалів NewsOne, ZIK та «112 Україна», а також їхнього власника - народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака. Санкції передбачають анулювання ліцензії цих телеканалів. Станом на ранок 3 лютого мовлення NewsOne, ZIK та «112» припинено.

Зеленський зазначив, що рішення про запровадження санкцій проти трьох телеканалів є складним, однак підкреслив, що боротьба за незалежність є боротьбою в інформаційній війні за правду та європейські цінності.

3 лютого Володимир Зеленський під час зустрічі з послами країн «Великої сімки» та ЄС поінформував їх про рішення Ради національної безпеки та оборони України від 2 лютого щодо запровадження санкцій проти окремих засобів масової інформації.

Глава держави запевнив іноземних дипломатів, що в жодному разі не йдеться про наступ на свободу слова, це обґрунтоване рішення для захисту національної безпеки.

Напередодні російська пропагандистка Маргарита Симоньян запропонувала роботу співробітникам телеканалів NewsOne, ZIK та «112», проти яких запроваджено санкції.

Фото: РНБО