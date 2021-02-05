Данілов: Україна - не остаточна ціль в інформаційній війні, Путін хоче розхитати Європу

Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов під час онлайн дискусії Київського Безпекового Форуму «Санкції проти російської пропаганди», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Російські наративи в цих країнах (Європейського Союзу – ред.) настільки потужно зараз розповсюджуються, що ми навіть не можемо собі уявити: в кожному готелі, в кожних кабельних мережах сьогодні сидять російські телеканали на всій території Євросоюзу. При чому якщо ви зробите моніторинг що вони там волають - це просто суцільний жах…. Я б повернув нас до виступу пана Лаврова, коли він сказав, що вони захищають зараз не росіян, а захищають російськомовних. І тому просування російською мовою в ефірі для них це є ключовою фундаментальною річчю, якою вони зараз займаються по всіх країнах без виключення. Це дуже небезпечна ситуація для всіх країн», - заявив Данілов.

Він також відзначив, що мовчазна позиція Європи, яка не реагує на пропагандистську експансію Росії, не є дивною, якщо згадати 1939 рік. Разом з тим, не слід забувати про наслідки такої політики.

«Я можу сказати, що, на мій погляд, саме Європа знаходиться в дуже складному і небезпечному стані стосовно того, чим далі буде займатись Путін. Для нього наша країна не є остаточною ціллю, для нього є повне переформатування всієї ситуації, яка є в Євросоюзі. Для нього є переформатування ситуації, щоб він був посаджений за стіл США-Росія, умовно кажучи додати Китай – от три країни, які будуть вирішувати що буде в світі. Це його завдання, яке він не знімає з порядку денного, тому йому треба хитати Європу», - вважає секретар РНБО.

Коментуючи звинувачення України в питаннях корупції, Данілов звернув увагу й на те, що ця проблема існує в багатьох країнах ЄС, «які живляться за рахунок грошей «Газпрому»».

«Ті члени, які входять до Євросоюзу, якщо подивитись де зараз знаходяться «газпромівські» кошти, в якій кількості це відбувається - це може бути питання», - заявив очільник Радбезу.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 2 лютого ввів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій проти телеканалів NewsOne, ZIK та «112 Україна», а також їхнього власника - народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака. Санкції, серед іншого, передбачають анулювання ліцензії цих проросійських телеканалів. Станом на ранок 3 лютого мовлення NewsOne, ZIK та «112» припинено.

Зеленський зазначив, що рішення про запровадження санкцій проти трьох телеканалів є складним, однак підкреслив, що боротьба за незалежність є боротьбою в інформаційній війні за правду та європейські цінності.

3 лютого Володимир Зеленський під час зустрічі з послами країн «Великої сімки» та ЄС поінформував їх про рішення Ради національної безпеки та оборони України від 2 лютого щодо запровадження санкцій проти окремих засобів масової інформації.

Глава держави запевнив іноземних дипломатів, що в жодному разі не йдеться про наступ на свободу слова, це обґрунтоване рішення для захисту національної безпеки.