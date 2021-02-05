Уряд готує документ щодо взаємодії з підсанкційними підприємствами - Аваков

Уряд готує документ щодо взаємодії з підсанкційними підприємствами - Аваков

Укрінформ
Українське законодавство вимагає доповнень, що стосуються взаємодії з підприємствами, які потрапили під санкції. Відповідний документ готується Кабінетом міністрів і найближчим часом буде поданий до парламенту.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков в ефірі програми «Право на владу» на телеканалі «1+1», передає кореспондент Укрінформу.

«Що стосується імплементації цих санкцій, ми дискутували про це в уряді, як це зробити, тому що у нас вперше деякі процедури відбуваються. Ми бачимо, що деякі організації, які взаємодіють з юридичними організаціями, які потрапили під санкції, не знають, як себе вести. Ми змушені з ними разом проводити роботу, вивчати документи, дивитися, як вони можуть вчинити, як розривати договори - на мовлення, на оренду, як виконувати рішення з точки зору прийняття сигналів на супутниках, як спілкуватися, якщо ці супутники належать не нашій державі, а іншій, а договори на нашій території й мовлення на нашу територію. На всі ці питання ми зараз шукаємо відповіді та намагаємося їх прописати у відповідному правовому полі», - сказав Аваков.

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За його словами, вранці наступного дня після прийняття рішення про санкції відбулося засідання уряду, присвячене цьому питанню.

«Можу сказати прямо, що ми бачимо в деяких ситуаціях зараз, коли закон залишає дуаль. І в цьому випадку, напевно, найближчим часом буде якесь звернення до парламенту для того, щоб ці питання врегулювати. Це стосується і взаємодії з підприємствами, які потрапили під санкції ... Тобто ці норми форс-мажорів та інших санкційних ситуацій мають бути прописані», - зазначив Аваков.

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Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 2 лютого ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування санкцій проти телеканалів «112 Україна», NewsOne, Zik і їх власника - народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака. Санкції, серед іншого, передбачають анулювання ліцензії телеканалів.

Міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко вважає рішення РНБО про санкції щодо телеканалів NewsOne, ZIK та «112» своєчасним і логічним. Міністерство направить в компанію Ютуб рішення РНБО про санкції проти телеканалів NewsOne, ZIK, "112 Україна" з проханням закрити їх сторінки.

Станом на ранок 3 лютого мовлення цих каналів припинено.

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