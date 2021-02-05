Шпигунська війна: Данілов заявив про «шалену» агентуру РФ на території України

Росія вдається до будь-яких засобів для дестабілізації ситуації в Україні. І великою помилкою України було залишати кадри КДБ на роботі в СБУ.

Про це під час онлайн дискусії Київського безпекового форуму заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов, повідомляє сайт КБФ.

«Агентура Російської Федерації сьогодні на нашій території просто шалена. Тому у нас йде, скажімо так, не тільки війна гаряча, яка є на території Донецької і Луганської областей, які окупувала Росія. У нас є інформаційна війна і у нас є ще, скажімо так, шпигунська війна, яку вони ведуть кожного дня», - сказав він.

Секретар РНБО назвав помилкою те, що після здобуття незалежності не був розформований КДБ.

«Я вважаю, що ми зробили велику помилку, коли ми не закрили на вулиці Банковій хрест-на-хрест Службу безпеки, КДБ перейменували в Службу безпеки України, лишили тих самих працівників. Це дуже і дуже небезпечно. Наслідки ми пожинаємо до цього часу», - наголосив Данілов.

Київський Безпековий Форум – головний міжнародний форум України з проблем війни і миру, української та глобальної безпеки, заснований Фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» у 2007 році.