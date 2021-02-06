Кравчук – про ZIK: Вони цілу годину брехали, щоб зробити один висновок

Леонід Кравчук заявив, що телеканал ZIK із «групи Медведчука» підтасовував поняття з метою оббрехати роботу Тристоронньої контактної групи.

Про це Кравчук заявив в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера» на телеканалі «Україна», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Я дивився ZIK у питанні щодо повернення полонених. Я заявляю офіційно, на присязі можу сказати, що цілу годину йшла брехня на каналі. Звинувачення мене особисто й України. Але ніхто з журналістів не звертався до нашої делегації за будь-яким коментарем. Вони цілу годину брехали для того, щоб зробити один висновок - Україна не хоче приймати громадян з ОРДЛО, тобто йде постійна підтасовка понять. Ніякої інформації, лише жахлива пропаганда проти України», - сказав Кравчук.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 2 лютого ввів в дію рішення Ради національної безпеки й оборони про застосування санкцій проти телеканалів «112 Україна», NewsOne, ZIK та їх власника - народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака. Санкції, серед іншого, передбачають анулювання ліцензії телеканалів.

Секретар РНБО Олексій Данілов 3 лютого заявив, що законність санкцій не викликає сумнівів, оскільки все зроблено в межах чинного законодавства і з дотриманням усіх необхідних процедур.