Усьому свій час: Данілов пояснив, чому в «санкційній справі» не фігурує Медведчук

Секретар РНБО Олексій Данілов не виключає, що народний депутат від ОПЗЖ Віктор Медведчук може стати фігурантом наступних санкцій.

Як передає Укрінформ, про це Данілов заявив в ефірі програми «Свободи слова Савіка Шустера», відповідаючи на запитання чому в матеріалах, які стосуються запровадження санкцій щодо трьох телеканалів, ніде не фігурує прізвище Медведчука.

«Почекайте, всьому свій час. Ми дуже ретельно відпрацьовуємо всі документи для того, щоб бути бездоганними в цьому питанні», - заявив Данілов.

Він також зауважив, що наразі уважно відслідковуються всі телеканали, які ведуть російську пропаганду.

«Є телеканали, які працюють як російська пропаганда. Такі телеканали є в регіональних відділеннях, ми їх дуже уважно відслідковуємо. Але ще раз наголошую, якщо вони працюють в межах чинного законодавства, ми не можемо застосовувати до них такі санкції, які застосували до пана Козака, до восьми його компаній, власником яких він на сьогоднішній день є. Мені взагалі було дивно навіщо вони на Козака всі ці вісім телекомпаній записали», - заявив Данілов, додавши, що стосовно Козака правоохоронці володіють повною інформацією.

Читайте також: Секретар РНБО анонсував санкції проти депутатів Ради

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 2 лютого ввів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій проти телеканалів NewsOne, ZIK та «112 Україна», а також їхнього власника - народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака. Санкції, серед іншого, передбачають анулювання ліцензії цих проросійських телеканалів.

Зеленський зазначив, що рішення про запровадження санкцій проти трьох телеканалів є складним, однак підкреслив, що боротьба за незалежність є боротьбою в інформаційній війні за правду та європейські цінності.

Читайте також: США в ОБСЄ назвали телеканали Медведчука інструментами російської пропаганди

3 лютого Володимир Зеленський під час зустрічі з послами країн «Великої сімки» та ЄС поінформував їх про рішення Ради національної безпеки та оборони України від 2 лютого щодо запровадження санкцій проти окремих засобів масової інформації.

Глава держави запевнив іноземних дипломатів, що в жодному разі не йдеться про наступ на свободу слова, це обґрунтоване рішення для захисту національної безпеки.