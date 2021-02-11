Зеленський - про «телеканали Медведчука»: Наші канали ми не закривали, ми закрили чужі

Рішенням Ради національної безпеки і оборони України були накладені санкції на телеканали, які фінансуються з тимчасово окупованої території та з держави-агресора.

Як передає Укрінформ, про це сказав Президент України Володимир Зеленський на пресбрифінгу під час робочої поїздки на Донбас у відповідь на питання, чи закриватимуть телеканал «НАШ», повідомляє пресслужба Офісу Президента.

«Наші телеканали не закривали. Ми закривали їхні», – сказав Зеленський.

На уточнення, чи підпише Президент закон про колаборантів, ініційований фракцією партії «Європейська Солідарність», якщо він буде проголосований у парламенті, Зеленський відповів, що у цієї партії була можливість закрити канали, які фінансуються грошима з тимчасово окупованої території і з Російської Федерації, ще у 2018 році.

"Вони цього не зробили. Тому, мені здається, будь-які подібні законодавчі потуги є тільки потугами, бо будь-який лідер повинен робити серйозні кроки, а не просто говорити", - сказав він.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 2 лютого ввів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій проти телеканалів NewsOne, ZIK та «112 Україна», а також їхнього власника – народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака. Санкції передбачають анулювання ліцензій цих проросійських телеканалів.

За словами прессекретаря Президента Юлії Мендель, введення санкцій стосовно Козака пов'язано з його співпрацею з ворогом на окупованих територіях, а стосовно телеканалів – з їх фінансуванням із Росії. Вона також заявила, що блокування цих каналів не має нічого спільного з наступом на свободу слова, тому що вони стали інструментом пропаганди, який використовується в інтересах держави-агресора. Мендель уточнила, що канали заблоковані з метою захисту національної безпеки.

Секретар РНБО Олексій Данілов 3 лютого заявив, що законність санкцій не викликає сумнівів, оскільки все зроблено в рамках чинного законодавства і з дотриманням всіх необхідних процедур.

Фото: ОП