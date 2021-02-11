Як українці оцінюють заборону «телеканалів Медведчука» - КМІС

Заборону трьох проросійських телеканалів вважають необхідним кроком 34,6% українців, тоді як 40,8% вважають цей крок помилковим, водночас 43% українців підтримують це рішення та 40,3% – не підтримують.

Як передає Укрінформ, про це свідчать результати телефонного опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) 5-7 лютого 2021 року.

Як зазначається у повідомленні КМІС, враховуючи чутливість питань, пов’язаних з різними «заборонами», КМІС було сформульовано два варіанти запитання. Для коректності була застосована процедура split-sample, відповідно до якої половині випадково відібраних респондентів вибірки ставилося одне формулювання запитання, другій половині – друге формулювання. Експеримент з різницею у формулюваннях запитань показав, що тих, хто підтримує рішення РНБО (це більшою мірою населення заходу і центру) і тих, хто не підтримує (це більшою населення півдня і сходу), приблизно порівну.

Відповідно до першого формулювання запитання, респондента просили обрати одну з двох інтерпретацій, з якою він більше згодний: «заборона телеканалів «112 Україна», ZIK та NewsOne в Україні є необхідним кроком для захисту держави» ЧИ «заборона телеканалів «112 Україна», ZIK та NewsOne в Україні є помилкою і призводить лише до обмеження прав громадян».

Загалом, 34,6% респондентів при такому формулюванні вважають заборону необхідним кроком, у той час, як 40,8%, навпаки, вважають цей крок помилковим. Якщо на заході і в центрі відносно переважає підтримка кроку, то на півдні, сході і Донбасі більше тих, хто вважає такий крок помилкою.

При цьому найбільше підтримують заборону телеканалів виборці «ЄС» і «Сили і честі». Серед виборців «Слуги народу» 47,3% підтримують такий крок, а 32,6% вважають помилкою. Серед виборців «Батьківщини» 38,8% підтримують такий крок, а 32,8% вважають помилкою. Водночас серед виборців «ОПЗЖ» 79,7% вважають крок помилкою, а 5% підтримують.

Разом з цим, серед тих, хто має «невизначену» позицію, 36% вважають крок помилкою, а 26,2% підтримують крок.

Другій половині респондентів ставилося запитання: «2 лютого Президент Володимир Зеленський та Рада національної безпеки і оборони ухвалили рішення про заборону трансляції телеканалів «112 Україна», ZIK та NewsOne. Ви підтримуєте чи не підтримуєте це рішення?». У такому формулюванні 43% підтримують рішення, не підтримують – 40,3%. На заході і в центрі більше тих, хто підтримує рішення, а на півдні, сході і Донбасі більше тих, хто не підтримує рішення.

Серед виборців партій найбільше підтримують виборці «ЄС», «Слуги народу» (у порівнянні з першим формулюванням тут думки більш визначені на користь підтримки рішення) і «Сили і честі», найменше – «ОПЗЖ». Виборці «Батьківщини» мають мішані думки.

КМІС провів власне всеукраїнське опитування громадської думки «Омнібус» методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (CATI). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів опитано 2005 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 3,4% - для показників, близьких до 50%; 3% - для показників, близьких до 25%; 2,1% - для показників, близьких до 10%; 1,5% - для показників, близьких до 5%.

Як повідомляв Укрінформ, згідно з результатами опитування Соціологічної групи «Рейтинг», рішення припинити мовлення телеканалів «112 Україна», NewsOne і ZIK підтримують 49% українців, причому з моменту введення санкцій рівень підтримки цього рішення зріс на 7%.

Президент Володимир Зеленський 2 лютого ввів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій проти телеканалів NewsOne, ZIK та «112 Україна», а також їхнього власника – народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака. Санкції передбачають анулювання ліцензій цих проросійських телеканалів.

За словами прессекретаря Президента Юлії Мендель, введення санкцій стосовно Козака пов'язано з його співпрацею з ворогом на окупованих територіях, а стосовно телеканалів – з їх фінансуванням із Росії. Вона також заявила, що блокування цих каналів не має нічого спільного з наступом на свободу слова, тому що вони стали інструментом пропаганди, який використовується в інтересах держави-агресора. Мендель уточнила, що канали заблоковані з метою захисту національної безпеки.

Секретар РНБО Олексій Данілов 3 лютого заявив, що законність санкцій не викликає сумнівів, оскільки все зроблено в рамках чинного законодавства і з дотриманням всіх необхідних процедур.