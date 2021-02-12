Нацрада перевірила, чим володіє дружина Медведчука у медіагрупі «1+1»

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення перевірила сім телеканалів групи «1+1 медіа» на предмет наявності у структурі власності дружини народного депутата від «Опозиційної платформи – За життя» Віктора Медведчука Оксани Марченко і не виявила порушень.

Про це повідомив на засіданні 12 лютого відповідальний секретар Національної ради Юрій Зіневич за результатами позапланової безвиїзної перевірки, передає кореспондент Укрінформу.

Як зазначив Зіневич, до Нацради надійшли звернення від виконавчої директорки ГО «Центр протидії корупції» Каленюк Дар’ї Миколаївни та колективне звернення групи громадських організацій «Інститут масової інформації», «Детектор медіа», «Інститут демократії ім. Пилипа Орлика» стосовно необхідності проведення перевірки фактів, викладених у зверненнях.

«З цих звернень, а також із ЗМІ Національній раді стало відомо, що кінцевим бенефіциарним власником компанії Bolvik Ventures Ltd, що опосередковано володіє частками каналів «1+1», «2+2» і ТЕТ, є Марченко Оксана Михайлівна. Водночас, відповідно до звітної інформації щодо структури власності, яка була подана до Нацради, власником Bolvik Ventures Ltd з часткою 100% зазначений Ігор Суркіс», - сказав Зіневич.

Втім, зауважив він, на звернення Національної ради надійшло офіційне повідомлення від компанії, в якому вона повідомила, що подала до Нацради надмірну інформацію, зазначивши в документах власником Ігоря Суркіса.

Зіневич додав, що в ході позапланової перевірки було встановлено, що контролерами компанії Bolvik Ventures Ltd є Ігор Суркіс, який має частку 33,34 %, Леонід Ашкеназі - з часткою 33,33 % та Оксана Марченко - з часткою 33,33 %.

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«Відповідно частка володіння статутним капіталом кожної вищезазначеної фізичної особи становить по 8%, що не є істотною участю та не відображається у структурі власності. Тому, проаналізувавши подану до Нацради структуру власності, враховуючи пояснення компанії, перевіркою не встановлено порушення Закону України «Про телебачення і радіомовлення», - резюмував Зіневич.

Тому інформацію про результати позапланової безвиїзної перевірки Національна рада взяла до відома.

Як повідомляв Укрінформ, Нацрада з питань телебачення і радіомовлення призначила позапланові безвиїзні перевірки 12-ом ліцензіатам групи «1+1 медіа» у зв’язку з отриманими зверненнями та поширеною в медіа інформацією щодо кінцевих бенефіціарних власників цих компаній.

Як зазначається, позапланові перевірки призначено за зверненням виконавчого директора ГО «Центр протидії корупції» Дар'ї Каленюк і колективним зверненням групи громадських організацій ̶ «Інституту масової інформації», «Детектора медіа», «Інституту демократії ім. Пилипа Орлика».

У Нацраді зауважили, що з метою вивчення всіх обставин призначено позапланові безвиїзні перевірки таким ліцензіатам: ТОВ «ТРК «Студія 1+1» (логотип «1+1»); ПрАТ «Телекомпанія «ТЕТ» (логотип «ТЕТ»); ТОВ «Гравіс-кіно» (логотип «2+2»); ТОВ «РЄАЛ ІСТЕЙТ-ТВ» (супутникове телебачення – логотип «Бігуді»; багатоканальне телебачення – логотип «2+2»); ТОВ «ТРК «Жиса» (логотип «2+2 Жиса»); ТОВ «ТАК ТВ+» (логотип «2+2 Миколаїв»); ТОВ «Компанія ІРТК «ТОР» (логотип «2+2 ТОР»); ТОВ «ТРК «ТБ Стимул» (логотип «2+2 ТБ-СТИМУЛ»); ТОВ «ТРК «S-ТЕТ» (ефірне телебачення логотип «2+2 S-ТЕТ»; багатоканальне телебачення – логотип «УНІАН.Харків»); ТОВ «ТРК «Алекс ТВ» (логотип «УНІАН.Запоріжжя»); ТОВ «ТРК «Кварц» (багатоканальне телебачення – логотип «УНІАН.Нікополь»; ефірне телебачення – логотип «К, Кварц»); ТОВ «ТРК «ТЕТ-Дніпропетровськ» (логотип «УНІАН.Дніпро»).

Крім того, регуляторний орган зобов’язав компанії до 1 грудня цього року надати оновлену інформацію про структуру власності та актуальні документи, що підтверджують належність іноземних юридичних або фізичних осіб корпоративних прав у суб’єкті інформаційної діяльності.