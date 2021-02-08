Дружину Медведчука внесли в базу «Миротворця»

Дружину народного депутата, голови політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука Оксану Марченко внесли в базу центру "Миротворець".

Як передає Укрінформ, відповідна інформація міститься на сайті центру "Миротворець".

Марченко опинилася в базі "Миротворця" за "фінансування терористів і російських окупантів. Заперечення російської агресії. Участь у пропагандистських заходах Росії (країна-агресор) проти України. Участь у спробах легалізації окупації АР Крим російськими загарбниками. Незаконну комерційну діяльність в окупованому російськими загарбниками Криму. Участь у контрабандних переміщеннях вантажів і товарів на окуповані російськими загарбниками і російсько-терористичними бандформуваннями території України".

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Також дружина Медведчука є, згідно з даними "Миротворця", "противником незалежності українського православ'я від підконтрольної Росії (країна-агресор) РПЦ. Є засновницею, кінцевим бенефіціаром або власником істотної участі в близько десяти компаніях, які займаються нерухомістю та будівництвом, фінансами, які працюють в сільському господарстві, які заготовляють ліс, які проводять інженерні вишукування, які працюють в медіа в Україні, Росії та окупованому російськими загарбниками Криму".