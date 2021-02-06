Українські організації просять США ввести санкції проти дружини Медведчука

«Детектор медіа», Центр протидії корупції, ІМІ, «Чесно» та ще 14 громадських організацій направили відкритого листа держсекретареві США та Міністерству фінансів з проханням запровадити санкції проти народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака і дружини депутата Віктора Медведчука Оксани Марченко.

Як передає Укрінформ, текст листа оприлюднив KyivPost.

У листі зазначено, що Козак не має незалежного бізнесу, а є власником активів Медведчука. І щодо його активів віднедавна запроваджено санкції в Україні. Автори нагадують, що санкції були запроваджені проти самого Медведчука ще у 2014 році.

«Через Козака Медведчук володіє щонайменше трьома телеканалами, які поширювали дезінформацію і проросійську пропаганду. Також низка компаній Медведчука оформлені на дружину – колишню телеведучу Оксану Марченко, завдяки чому вони продовжують безперешкодно діяти, попри персональні санкції США проти Медведчука».

Громадські організації просять занести Марченко, Козака та підконтрольні їм компанії до санкційного листка Мінфіну США (список OFAC).

4 жовтня 2018 року Верховна Рада прийняла постанову, якою схвалила пропозиції санкцій щодо семи компаній, яким належали ліцензії телеканалів «112 Україна» та NewsOne. Свої пропозиції парламент скерував до РНБО.

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБОУ від 2 лютого 2021 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)». Воно передбачає запровадження санкцій проти народного депутата України Тараса Козака та компаній, які володіють ліцензіями телеканалів «групи Медведчука» — «112 Україна», NewsOne і ZIK. Санкції запроваджені на п’ять років.

З 19 членів ради 17 проголосували «за» санкції, один був відсутній, спікер парламенту Дмитро Разумков – утримався.

Власник каналів Тарас Козак назвав дії РНБО незаконними, а рішення про санкції - актом цензури. Президент Зеленський та голова СБУ Баканов вважають заборону «каналів Медведчука» боротьбою в інформаційній війні за правду та європейські цінності, а також кроком у боротьбі з російською гібридною агресією.