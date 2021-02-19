РНБО ввела санкції щодо 19 юридичних та восьми фізичних осіб
Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу, передає кореспондент Укрінформу.
«Попали під санкції України компанії, які зареєстровані на території Російської Федерації, компанії, частина з яких зареєстровані у Молдові, зареєстровані в інших країнах. Крім того, хочу повідомити, що відносно п'яти компаній, які безпосередньо є власниками літаків, які здійснювали прямі польоти з Києва у Москву всупереч чинним нормативно-правових актів, так само всі ці 5 літаків сьогодні попали під санкції», - сказав Данілов.
Він також оприлюднив імена восьми фізичних осіб, щодо яких також застосовано санкції.
«Це пан Васьковський Костянтин Борисович - громадянин Російської Федерації, це пан Томченко Віталій Валерійович – громадяни Російської Федерації, це пані Лавренюк Наталія Миколаївна – громадянка України, це пан Лісогор Сергій Вікторович – громадянин Російської Федерації, це пані Марченко Оксана Михайлівна – громадянка України, це пан Маслюк Олександр Миколайович – громадянин Російської Федерації, це пан Медведчук Віктор Володимирович – громадянин України та це пан Попов Михайло Юрійович – громадяни Російської Федерації», - сказав Данілов.
За його словами, санкції застосовуються строком на три роки.