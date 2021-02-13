Банкова - про засідання РНБО: Для усунення загроз нацбезпеці потрібні жорсткі рішення

Президент Володимир Зеленський запланував засідання Ради національної безпеки і оборони на 19 лютого для ухвалення рішень, спрямованих на усунення загроз національній безпеці держави.

Як передає Укрінформ, про це повідомив у Фейсбуці Офіс Президента.

«Загрози національній безпеці держави, які мають бути усунуті, вимагають обов’язкових жорстких рішень у межах, що визначені Конституцією України та чинним законодавством», - підкреслюється в повідомленні.

Як зазначили в ОП, суспільство має бачити державу, яка абсолютно точно знає сучасні ризики та вміє реагувати на них професійно й швидко.

«Очевидно також, що, на превеликий жаль, у період до 2019 року українці наочно бачили, що необхідні рішення для захисту національної безпеки, які давно назріли, з політичних міркувань відкладалися. Відсутність тоді достатньої політичної волі заклала під основи нашої державності багато мін сповільненої дії, які й потребують сьогодні системної протидії», - додали в Офісі глави держави.

Також зазначається, що для Зеленського є безумовним пріоритетом виконання конституційного обов’язку Президента із забезпечення національної безпеки держави. «Рішення, які ухвалюються в результаті колегіальної роботи Ради національної безпеки і оборони, цілковито відповідають інтересам України на цьому етапі розвитку нашої держави», - наголосили в ОП.

Як повідомлялося, напередодні, 12 лютого, Президент доручив секретареві Ради національної безпеки і оборони Олексію Данілову розпочати підготовку засідання РНБО, яке має відбутися 19 лютого. Частину питань на ньому буде розглянуто в закритому режимі.

Раніше, 2 лютого, РНБО ухвалила рішення про запровадження санкцій проти телеканалів NewsOne, ZIK та «112 Україна», а також їхнього власника - народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака. Санкції, серед іншого, передбачають анулювання ліцензії цих проросійських телеканалів. Станом на ранок 3 лютого мовлення NewsOne, ZIK та «112» вже було припинено.