Зеленський збирає на 19 лютого засідання РНБО

Президент Володимир Зеленський доручив секретареві Ради національної безпеки і оборони Олексію Данілову розпочати підготовку засідання РНБО, яке має відбутися 19 лютого.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці РНБО у Фейсбуці.

"Президент України Володимир Зеленський доручив секретареві Ради національної безпеки і оборони України Олексію Данілову розпочати підготовку засідння РНБО, яке має відбутися 19 лютого в приміщенні Офісу Президента України на вулиці Банковій, 11", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на засіданні планується обговорити комплекс питань, частину з яких буде розглянуто в закритому режимі.

Фото: ОП