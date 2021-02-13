Україна прихильна до Мінських угод, але вони потребують корегування - Єрмак

Україна залишається прихильною до Мінських угод, але при формуванні нової дорожньої карти їх виконання необхідні деякі корегування.

Про це керівник Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив у програмі "Україна з Тиграном Мартиросяном" на телеканалі "Україна", передає Укрінформ.

"Мінські угоди - це єдиний майданчик, при всій їхній неідеальності інших угод не існує. Багато спекуляцій на цю тему, але я хочу ще раз підтвердити, що Україна є сумлінним прихильником Мінських угод", - сказав Єрмак.

Водночас він підкреслив: Україна "каже правду", що стосовно деяких формулювань Мінських угод уже минули терміни, протягом яких мали були бути виконані ті чи інші кроки.

"Тому за духом, за принципом ці угоди є, вони є єдині, і ми йдемо цим шляхом. Але, безумовно, в процесі узгодження нової дорожньої карти, нового плану, який має базуватися на принципах Мінських угод, потрібно вносити коригування - сьогодні вже 2021 рік", - зазначив керівник ОП.

Як повідомляв Укрінформ, 11 лютого відбулося засідання Ради Безпеки ООН, присвячене черговій річниці підписання Мінських угод. В умовах карантину воно пройшло у віртуальному форматі.

5 листопада 2020 року голова делегації України в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що Україна підготувала "План спільних кроків" для Тристоронньої контактної групи, який містить пропозицію про повне припинення конфлікту і демілітаризації ОРДЛО з метою створення умов для проведення там місцевих виборів 31 березня 2021 року.