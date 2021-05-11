Венедіктова підписала підозри двом народним депутатам

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру двом народним депутатам у державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів у Криму.

Як передає Укрінформ, про це вона написала у Фейсбуці.

“Інформую суспільство про те, що сьогодні я поставила свій підпис на повідомленнях про підозру двом народним депутатам українського парламенту – М і К. Ми з колегами із правоохоронних органів провели масу слідчих дій, отримали багато експертних висновків, в ході досудового розслідування допитали цінних свідків. Робота велась ефективно, ми робили все можливе, щоб інформація залишалась у вакуумі.

За результатами вивчення зібраних матеріалів справи я дійшла висновку про необхідність взяти на себе відповідальність повідомити цим «парламентарям» про підозру. Вважаю, що слідство і прокурори на сьогодні отримали достатньо підстав для зміни їх статусу із свідків на підозрюваних.

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Отже, народні депутати М. і К. підозрюються в державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів в українському Криму.

За результатами обшуків, місцезнаходження нардепа М. не встановлено, а тому СБУ вживаються відповідні заходи до його встановлення та вручення йому клопотання про тримання під вартою”, - зазначила генпрокурор.

Венедіктова додала: “Висновки:

вважати Крим частиною іншої держави – не можна;

сприяти і безпосередньо брати участь в передачі цінних документів, що стосуються українських надр, грошовий еквівалент ресурсів яких становить 38 млрд грн - не можна;

ставати правонаступником української власності, що по праву належить громадянам України – не можна;

розкривати відомості, що містять держтаємницю – не можна;

створювати армію інформаційних клоунів і ляльководити ними у власних антиукраїнських інтересах – не можна".

Як повідомляв Укрінформ, Служба безпеки України 11 травня проводить обшуки в будинку голови політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука.

"Обшуки відбуваються. Більш детальна інформація буде пізніше", - сказали у пресслужбі СБУ.

РНБО 19 лютого ухвалила рішення про застосування санкцій до 19 юридичних та восьми фізичних осіб, серед яких народний депутат від ОПЗЖ Медведчук і його дружина Оксана Марченко. Обмеження ввели у зв'язку з розслідуванням СБУ щодо фінансування ними тероризму.

3 квітня народний депутат Олексій Гончаренко (фракція "Євросолідарність") заявив, що Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження про державну зраду щодо народних депутатів Віктора Медведчука і Тараса Козака (фракція "ОПЗЖ").

Він написав у Фейсбуці: "ДБР відкрило кримінальне провадження про державну зраду Медведчука і Козака. Таку інформацію я отримав від Офісу генпрокурора у відповідь на мою заяву про вчинення дій Медведчуком і Козаком, які підпадають під статтю 111 Кримінального кодексу України (державна зрада). Мою заяву долучили до матеріалів кримінального провадження, яке уже ведеться Державним бюро розслідувань", - повідомив депутат.