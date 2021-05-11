Медведчуку доведеться пройти через суд — Офіс Президента

Народним депутатам Віктору Медведчуку та Тарасу Козаку (фракція ОПЗЖ), щодо яких підписано підозри у державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів у Криму, доведеться пройти через слідство та суд, як це і передбачено законом.

Як наголосив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк у коментарі Укрінформу, у Президента Володимира Зеленського достатньо політичної волі, щоб в Україні діяв принцип верховенства права і рівності усіх громадян перед законом і судом.

“У Президента Зеленського достатньо політичної волі, щоб в Україні дійсно працював принцип верховенства права і рівності усіх громадян перед законом і судом... Медведчуку, як і його спільникам, доведеться пройти через слідство і судовий процес, як це і передбачено законом. Сховатися не вийде”, - сказав Подоляк.

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За його словами, навряд чи хтось міг подумати, що Медведчук почне ховатися десь лісами чи на дачах у друзів, коли виявиться, що в Україні по відношенню і до нього також працює закон.

“Зображав із себе вкрай впливову та солідну людину, намагався вирішувати долю народу чи окремо Донецька та Луганська, активно користувався ресурсами країни у Криму вже після окупації, а в підсумку – просто десь сховався. Від слідчих дій. Це може викликати тільки іронічну посмішку – як впливає сила закону на людей, які звикли жити над законом протягом десятиліть”, - зазначив Подоляк.

Він вважає, що історія з Медведчуком - це класична історія про ”вічно недоторканих, яким закони не писані”.

Радник керівника Офісу Президента підкреслив, що “деструктивна діяльність Медведчука” протягом десятиліть була абсолютно прозорою для всього українського суспільства.

Так, за його словами, державна безпека постійно знаходилася під “руйнівними ударами його дивної медіаімперії”.

Окрім того, зауважив Подоляк, про таку деструктивну діяльність свідчать і “десятки класичних непрозорих схем і оборудок, про що є багато журналістських розслідувань”. “ Суспільство прекрасно розуміє, що ця людина не могла організовувати свої “енергетичні бізнеси” чесно. Тільки політичний "дах" у різних владах протягом багатьох років допомагав Медведчуку уникати уваги правоохоронців та прокуратури”, - резюмував Подоляк.

Як повідомляв Укрінформ, генеральний прокурор Ірина Венедіктова поінформувала, що підписала повідомлення про підозру двом народним депутатам у державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів у Криму.

Згодом на брифінгу вона підтвердила, що йдеться про народних депутатів Віктора Медведчука і Тараса Козака.

Служба безпеки України 11 травня проводить обшуки в будинку голови політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука.

РНБО 19 лютого 2021 року ухвалила рішення про застосування санкцій до 19 юридичних та восьми фізичних осіб, серед яких народний депутат від ОПЗЖ Медведчук і його дружина Оксана Марченко. Обмеження ввели у зв'язку з розслідуванням СБУ щодо фінансування ними тероризму.