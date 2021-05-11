Генпрокурор розповіла про оцінку збитків у справі Медведчука і Козака

У кримінальному провадженні, в межах якого оголошено підозри народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку, експертиза щодо визначення суми завданих збитків ще не проводилася.

Про це Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила на брифінгу, передає кореспондент Укрінформу.

“Щодо збитків, то про це ще говорити зарано. Та інформація, яка нами повідомлялася (на брифінгу — ред.), вона була за даними Державної служби геології і надр. Експертизу ми ще не робили з цього приводу, тому не можемо оперувати (цими даними — ред.). В принципі, збитки значні, але щоб не бути голослівними, давайте все будемо робити у процесуальній площині і ще трохи зачекаємо”, - заявила Генпрокурор.

Як повідомлялося, Генеральний прокурор Ірина Венедіктова 11 травня поінформувала у Фейсбуці, що підписала повідомлення про підозру двом народним депутатам у державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів у Криму.

Згодом на брифінгу вона підтвердила, що йдеться про народних депутатів Віктора Медведчука і Тараса Козака.

Служба безпеки України 11 травня проводить обшуки в будинку голови політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука.

РНБО 19 лютого ухвалила рішення про застосування санкцій до 19 юридичних та вісьмох фізичних осіб, серед яких народний депутат від ОПЗЖ Медведчук і його дружина Оксана Марченко.

3 квітня народний депутат Олексій Гончаренко (фракція партії "Євросолідарність") заявив, що Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження про державну зраду щодо народних депутатів Віктора Медведчука і Тараса Козака (фракція "ОПЗЖ").