Генпрокурор розповіла про оцінку збитків у справі Медведчука і Козака
Про це Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила на брифінгу, передає кореспондент Укрінформу.
“Щодо збитків, то про це ще говорити зарано. Та інформація, яка нами повідомлялася (на брифінгу — ред.), вона була за даними Державної служби геології і надр. Експертизу ми ще не робили з цього приводу, тому не можемо оперувати (цими даними — ред.). В принципі, збитки значні, але щоб не бути голослівними, давайте все будемо робити у процесуальній площині і ще трохи зачекаємо”, - заявила Генпрокурор.
Як повідомлялося, Генеральний прокурор Ірина Венедіктова 11 травня поінформувала у Фейсбуці, що підписала повідомлення про підозру двом народним депутатам у державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів у Криму.
Згодом на брифінгу вона підтвердила, що йдеться про народних депутатів Віктора Медведчука і Тараса Козака.
Служба безпеки України 11 травня проводить обшуки в будинку голови політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука.
РНБО 19 лютого ухвалила рішення про застосування санкцій до 19 юридичних та вісьмох фізичних осіб, серед яких народний депутат від ОПЗЖ Медведчук і його дружина Оксана Марченко.
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