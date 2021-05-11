Розслідування фінансування тероризму Медведчуком ще триває – Баканов
Про це сказав на брифінгу голова СБУ Іван Баканов, передає кореспондент Укрінформу
"Те, що ми сьогодні вирішили повідомити про певні факти та епізоди з кримінальних проваджень, які ми розслідуємо, не означає, що той епізод (фінансування тероризму – ред.) не розслідується. Прийде час, буде зібрано достатньо доказів для того, щоб проінформувати суспільство про хід розслідування, то ми їх обов'язково повідомимо ", - сказав він.
Як повідомлялось, РНБО на засіданні 19 лютого ухвалила рішення про застосування санкцій до 19 юридичних та восьми фізичних осіб, серед яких народний депутат від ОПЗЖ Віктор Медведчук і його дружина Оксана Марченко. Обмеження ввели у зв'язку з розслідуванням СБУ щодо фінансування ними тероризму.