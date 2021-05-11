Розслідування фінансування тероризму Медведчуком ще триває – Баканов

Розслідування щодо фінансування тероризму народним депутатом Віктором Медведчуком наразі триває.

Про це сказав на брифінгу голова СБУ Іван Баканов, передає кореспондент Укрінформу

"Те, що ми сьогодні вирішили повідомити про певні факти та епізоди з кримінальних проваджень, які ми розслідуємо, не означає, що той епізод (фінансування тероризму – ред.) не розслідується. Прийде час, буде зібрано достатньо доказів для того, щоб проінформувати суспільство про хід розслідування, то ми їх обов'язково повідомимо ", - сказав він.

Як повідомлялось, РНБО на засіданні 19 лютого ухвалила рішення про застосування санкцій до 19 юридичних та восьми фізичних осіб, серед яких народний депутат від ОПЗЖ Віктор Медведчук і його дружина Оксана Марченко. Обмеження ввели у зв'язку з розслідуванням СБУ щодо фінансування ними тероризму.