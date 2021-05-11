Держзрада Медведчука і Козака: глава СБУ розповів про три епізоди

Служба безпеки України має аргументовані докази протиправної діяльності та співпраці Віктора Медведчука й Тараса Козака з країною-агресором.

Про це сказав на брифінгу голова СБУ Іван Баканов після демонстрації аудіозаписів розмов, на яких обговорюються деталі перереєстрації київського ТОВ «Нові проєкти» у РФ та отримання ним договорів і ліцензій за російським законодавством, передає кореспондент Укрінформу.

"Результати експертиз підтвердили автентичність голосу Віктора Медведчука і його почерк у правках до листа Путіну від імені підприємства. Він безпосередньо правив листа щодо цього проєкту, адресованого до президента РФ Путіна. Це підтверджено судово- лінгвістичною еспертизою", - сказав Баканов.

Як він зазначив, за версією слідства, фігуранти (Козак, Медведчук) у 2015 році вступили у попередню змову з високопосадовцем уряду Росії для видобутку корисних копалин на шельфі Чорного моря, у морській економічній зоні України, яка тимчасово окупована РФ.

«Поясню, про що мова: після анексії півострова окупанти розпочали таку собі "націоналізацію" підприємств, ресурсів та іншого майна. Стартував процес незаконної перереєстрації юридичних осіб. І українські політики долучаються до розробки родовища на окупованій території та фактично допомагають державі-агресору, яка це родовище і забрала", – заявив голова СБУ.

Таким чином, за його словами, йдеться про завдання шкоди економічній безпеці України, розграбування національних цінностей на окупованій території, допомогу іноземній державі.

Інший епізод кримінального провадження стосується передачі спеціальним службам Російської Федерації відомостей, що містять державну таємницю. "Цей епізод стався у серпні 2020 року. Медведчук направив Козаку, котрий тоді перебував на території Росії, секретні дані про розташування прихованого військового підрозділу Збройних сил України, його особовий склад, бойову підготовку. Інформація передбачалася для спецслужб Російської Федерації", – повідомив Баканов.

Крім того, СБУ розслідує проведення підривної діяльності проти України, зокрема в контексті розробки антиукраїнського проєкту "Промінь".

"На перший погляд, мова про створення організації, котра буде тісно опікуватися українцями, що їдуть працювати та навчатись у Росію. Але справжня мета – створення інфраструктури впливу на користь РФ. А вже через механізми цього "Променя" збирати персональні дані українців, вербувати їх, впливати на внутрішню політику нашої держави, поширювати пропаганду. Тобто, це – антиукраїнський проєкт", - заявив голова СБУ.

Як повідомлялося, 11 травня генеральний прокурор України Ірина Венедіктова поінформувала, що підписала повідомлення про підозру двом народним депутатам у державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів у Криму.

Згодом на брифінгу вона підтвердила, що йдеться про народних депутатів Віктора Медведчука і Тараса Козака.

Служба безпеки України 11 травня проводить обшуки в будинку голови політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука.