Підозри депутатам: брифінг Венедіктової та Баканова
Як передає Укрінформ, трансляція велась на YouTube-каналі Офісу генпрокурора.
Як повідомлялося, 11 травня генеральний прокурор України Ірина Венедіктова поінформувала, що підписала повідомлення про підозру двом народним депутатам у державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів у Криму.
За даними ЗМІ, мова йде про Віктора Медведчука і Тараса Козака.
Служба безпеки України 11 травня проводить обшуки в будинку голови політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука.
3 квітня народний депутат Олексій Гончаренко (фракція "Євросолідарність") заявив, що Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження про державну зраду щодо народних депутатів Віктора Медведчука і Тараса Козака (фракція "ОПЗЖ").