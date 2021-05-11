Підозри депутатам: брифінг Венедіктової та Баканова

Генпрокурор Ірина Венедіктова і голова Служби безпеки України Іван Баканов провели спільний брифінг щодо повідомлень про підозру народним депутатам.

Як передає Укрінформ, трансляція велась на YouTube-каналі Офісу генпрокурора.

Як повідомлялося, 11 травня генеральний прокурор України Ірина Венедіктова поінформувала, що підписала повідомлення про підозру двом народним депутатам у державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів у Криму.

За даними ЗМІ, мова йде про Віктора Медведчука і Тараса Козака.

Служба безпеки України 11 травня проводить обшуки в будинку голови політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука.

Читайте також: СБУ розслідує причетність організації Медведчука до окупації Криму