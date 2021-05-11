Підозри депутатам: брифінг Венедіктової та Баканова

Підозри депутатам: брифінг Венедіктової та Баканова

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Укрінформ
Генпрокурор Ірина Венедіктова і голова Служби безпеки України Іван Баканов провели спільний брифінг щодо повідомлень про підозру народним депутатам.

Як передає Укрінформ, трансляція велась на YouTube-каналі Офісу генпрокурора

Як повідомлялося, 11 травня генеральний прокурор України Ірина Венедіктова поінформувала, що підписала повідомлення про підозру двом народним депутатам у державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів у Криму.

За даними ЗМІ, мова йде про Віктора Медведчука і Тараса Козака.

Служба безпеки України 11 травня проводить обшуки в будинку голови політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука.

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РНБО 19 лютого ухвалила рішення про застосування санкцій до 19 юридичних та восьми фізичних осіб, серед яких народний депутат від ОПЗЖ Медведчук і його дружина Оксана Марченко. Обмеження ввели у зв'язку з розслідуванням СБУ щодо фінансування ними тероризму.

3 квітня народний депутат Олексій Гончаренко (фракція "Євросолідарність") заявив, що Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження про державну зраду щодо народних депутатів Віктора Медведчука і Тараса Козака (фракція "ОПЗЖ").

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