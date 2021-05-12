ФДМУ просить суд визнати держвласністю частину «труби Медведчука»

Фонд державного майна України просить суд визнати державною власністю частину нафтопродуктопроводу «Самара - Західний напрямок».

Як передає Укрінформ, про це 12 травня повідомила пресслужба відомства.

"Фонд державного майна України, з метою захисту інтересів держави на підставі матеріалів, отриманих НАБУ в ході розслідування кримінального провадження за фактом завідомо недостовірного висновку експерта, звернувся з позовною заявою, в якій просить суд визнати за державою право власності на нерухоме майно: частину магістрального нафтопродуктопроводу «Самара-Західний напрямок»", - йдеться у повідомленні.

Також у позовній заяві Фонд держмайна просить суд скасувати державну реєстрацію права власності ТОВ «ПрикарпатЗахідтранс» та Пд-Західного акціонерного товариства трубопровідного транспорту нафтопродуктів на згадане нерухоме майно.

Зазначається, що Фонд держмайна співпрацює з правоохоронними органами та займає проактивну і послідовну позицію для захисту державних інтересів.

Як повідомлялось, Національне антикорупційне бюро України та Спеціальна антикорупційна прокуратура завершили розслідування дій експерта, на підставі недостовірного висновку якої суд у 2017 році відмовив у визнанні права власності на частину нафтопродуктопроводу «Самара - Західний напрямок» за державою.

21 лютого 2021 року Президент Володимир Зеленський повернув у державну власність нафтопровід, який належав ТОВ "ПрикарпатЗахідтранс", ввівши в дію рішення РНБО від 19 лютого.

Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 23 лютого 2021 року заборонено розпорядження, відчуження та користування об’єктами та лінійними ділянками, які безпосередньо задіяні у забезпеченні виробничої діяльності згаданого комплексу.

У квітні Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, (АРМА) обрало управителем для арештованої частини нафтопродуктопроводу "Самара – Західний напрямок" АТ "Укртранснафта".